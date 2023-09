Virngrund Elks feiern erneut zwei Siege

In der 2. Baseball–Bundesliga empfingen die Virngrund Elks die Fürth Pirates.

Beide Teams begannen zunächst sehr verhalten. So erledigte Leopold Behr, der Starting Pitcher der Hausherren, einen souveränen Job. Er verbuchte nach den ersten drei Innings drei Strike Outs für sich und ließ auch keinen Run zu. Doch auch die Baseballer des TSV Ellwangen taten sich zu Beginn am Schlag schwer. Zwar brachten sie einige Hits zustande, konnten die Runs aber nicht über die Homeplate bringen. Daher lautete der Zwischenstand 0:0. Im vierten Inning übernahm Patrick Gröger den Hügel für die Elks — und auch dieser konnte in seinem ersten Inning ohne Gegenpunkt bleiben. Im fünften Inning jedoch musste er einen Run abgeben, so dass die Fürth Pirates mit 1:0 in Führung gingen. Doch die Elks ließen dies nicht auf sich sitzen und entfachten ein wahres Punkte–Festival. Satte acht Runs brachten die Elks im fünften Inning aufs Scoreboard. Allerdings mussten die Gäste im Laufe des Innings einen ihren Spieler aus dem Spiel nehmen. Da sie nicht mehr auf neun Spieler auffüllen konnten, waren die Fürther nicht mehr spielfähig. Dies bedeutete den automatischen Sieg für die Elks. Das Spiel wurde dennoch als Freundschaftsspiel beendet und Theresa Pfisterer half hierbei für die Fürth Pirates aus. Während die Elks im sechsten Inning auf 9:1 erhöhen konnte, konnten die Pirates im siebten Inning noch einmal drei Punkte erzielen zu einem Endergebnis von 9:4.

Das zweite Spiel konnte aufgrund der Verletzung des gegnerischen Spielers nicht stattfinden und wurde folglich mit 7:0 für die Ellwangen Elks gewertet.

Am kommenden Sonntag steht wieder ein Auswärtsspiel für die erste Mannschaft der Elks an. Es geht nach Heidenheim zur Reserve der Heideköpfe.

Die zwei Mannschaft der Elks ist am Samstag auswärts bei den Freiberg Brewers und die Elks–Jugend spielt zuhause gegen die Aichelberg Indians.