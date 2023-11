Vierte Heimniederlage in Serie für Ellwangen

Am neunten Spieltag der Landesliga Württemberg haben die Fußball-Damen des FC Ellwangen gegen den TV Jebenhausen gespielt. Die Landesliga-Partie endete mit 0:3 aus Sicht der Ellwangerinnen. Es war die vierte Heimniederlage im fünften Heimspiel.

Jebenhausen geht kurz vor der Pause in Führung

Die erste Halbzeit war geprägt von Chancen auf beiden Seiten, wobei es kaum zwingende Abschlüsse zu verzeichnen gab. Die Chancen des FC Ellwangen resultierten dabei zumeist aus langen Bällen, die vor allem über die Außenbahnen den Weg zur Strafraumgrenze fanden. Aufgrund der wenigen torgefährlichen Chancen, sah es lange Zeit nach einer torlosen ersten Halbzeit aus. Doch dann gelang dem TV Jebenhausen in der 44. Spielminute der 1:0-Führungstreffer: Die Frauen des FC Ellwangen verloren in der eigenen Hälfte den Ball, der den Weg in den Strafraum fand und von Bredow zur Führung im Ellwanger Tor versenkt wurde. Der FC Ellwangen musste zur Halbzeit einen 0:1-Rückstand hinnehmen.

Die Gäste haben weitere Chancen ‐ und erzielen das 2:0

In der zweiten Halbzeit erspielte sich vor allem Jebenhausen weitere Chancen, die oftmals über das technisch starke Zentrum eingeleitet wurden. Die Angriffe der Ellwangerinnen scheiterten oftmals an mangelnder Spielidee. Entsprechend war es der TV Jebenhausen, der den zweiten Treffer der Partie erzielte. Der TVJ nutzte eine Nachlässigkeit des FC Ellwangen und konnte ausgehend von einem Fehlpass der Heimmannschaft die Führung ausbauen. Nachdem Torhüterin Czech den ersten Torschuss erfolgreich parieren konnte, verwandelte Bredow mit ihrem zweiten Treffer der Partie den Nachschuss (70. Spielminute) zur 2:0-Führung der Gäste.

Nachdem sich auf beiden Seiten weitere Chancen ereigneten, waren es erneut die Frauen des TV Jebenhausen, die einen Treffer erzielten. Ein langer Ball auf Mulke, die torgefährlichste Spielerin der Jebenhausener, leitete den 3:0-Führungstreffer (82. Spielminute) und zugleich den Endstand der Partie ein. Die Offensivspielerin setzte sich im Eins-gegen-Eins gegen Torspielerin Czech durch und erzielte damit ihren 14 Saisontreffer. In der Tabelle rangiert der FC Ellwangen mit neun Punkten auf dem achten Tabellenplatz. Der TV Jebenhausen kletterte auf den dritten Rang der Tabelle.

Bereits am kommenden Sonntag steht das nächste Heimspiel für Ellwangen an. Mit der SGM FC Alfdorf/ FC Eschach gastiert der Tabellenelfte (vier Punkte) im Ellwanger Waldstadion. Anpfiff der Partie ist um 11 Uhr.

FCE : Czech - Fritz (87. Conradi), Palm, Baier, Carola, Fetzer (13. Salzer), Hirsch, Krebs, Neubert (63. Grimmeisen), Köder, Tastan