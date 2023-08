Vier Tage dreht sich alles um die Pferde

Alljährlich im August locken die Horse classics mehrere 100 Gäste sowie Reiter und Reiterinnen mit ihren Pferden auf die Reitanlage Walter nach Ellwangen–Killingen. Die Traditionsveranstaltung im süddeutschen Raum unter der Regie der RSG (Reitsportgemeinschaft) Ostalb und Familie Walter aus Killingen hat auch 2023 neben beliebtem Pferdesport mit mehr als 800 Starts in 22 Prüfungen, darunter allein sieben Springen in der schweren Klasse S* und S**noch weitere Schmankerl im Gepäck. Am Samstag startet ab 19 Uhr der große Schauabend mit dem beliebten Reittriathlon, gefolgt von Vorführungen der Islandpferde–, Paso Fino– sowie WesternreiterInnen in verschiedenen Gangarten und Freiheitsdressur.

Als besondere Gäste zeigen Christian Stickel, Alisa Hamzic und Lisa Preiß, frisch gebackene Olympiasieger und Medaillengewinner der Berlin World Games Special Olympics 2023, unter der Regie der Bundestrainerin Beate Bengelmann Auszüge aus ihrem Programm. Ab 21 Uhr werden sich zehn mutige Reiter beim Barrierespringen in luftige Höhen wagen. Doch auch die anderen Tage locken mit einem großartigen Programm. Start am Donnerstag ist ab 9.30 Uhr für die jungen Springpferde und der ersten Prüfung des Ladies Cups. Auch der Freitag präsentiert ab 10 Uhr Prüfungen für junge Pferde, sowie ab 17.30 Uhr ein Springen der Klasse S*. Am Samstag macht der Nürnberger Burgpokal mit der Qualifikation für Juniorinnen und Junioren für das Finale bei den German Masters Stuttgart in Killingen Station. Besonderes Highlight am Sonntag wird der Große Preis sein, eine Springprüfung der Klasse S** mit Siegerrunde.