Vier Radfahrer vom Ski–Club Virngrund Eigenzell fahren nonstop nach Venedig

„Kann man 600 Kilometer an einem Stück fahren? Funktioniert das überhaupt? Schaffen wir das?“ Das war die Motivation. Venedig als Ziel hatten sich die vier Freunde wegen der schönen, abwechslungsreichen Strecke mit Alpenüberquerung und wegen der Entfernung von über 600 Kilometern ausgesucht. Zuvor waren auch Wien und Hamburg im Gespräch. „Berlin war von der landschaftlichen Strecke her relativ langweilig“, erinnert sich Joachim Frey an das Ziel im vergangenen Jahr.

Gestartet wurde am Samstag, 1. Juli, um 6 Uhr am Kreisel bei der BAG. Der Termin war bereits im August 2022 festgelegt worden. Dass ihre gefahrenen Kilometer letztendlich auch beim Ellwanger Stadtradeln zählen würden, hatten die Vier damals noch nicht gewusst. Wichtig war den Rennradfahrern vielmehr, dass es auf der Strecke möglichst lange hell ist. Denn Dunkelheit sei beim Rennradfahren nicht gerade förderlich, weiß Frey. Glücklicherweise sei „knapp Vollmond“ gewesen. Das Nachtfahren dauerte nur etwa sechs Stunden. Jeder der Vier hatte ein Fahrrad–Navi dabei, auf dem er die komplette, im Vorfeld fertig geplante Strecke sehen konnte.

Die Strecke führte über Ulm, Garmisch, Innsbruck, den Brenner, Bozen, Trient und Bassano del Grappa nach Venedig. Ihre Ankunft war auf der „Insel“. Außer der beeindruckenden Silhouette der Lagunenstadt haben die Vier nicht allzu viel von Venedig gesehen, weder den Markusplatz mit der Markuskirche noch den Dogenpalast oder den Canal Grande mit der Rialtobrücke. Denn gleich nach Ankunft ging es mit dem Auto zurück nach Ellwangen. „In Venedig ist nicht nur das Radfahren verboten, es ist auch verboten, ein Fahrrad reinzuschieben. Venedig ist fahrradfrei“, weiß Frey: „Venedig ist dermaßen überlaufen.“

Ursprünglich war die Tour anders geplant. Denn angedacht waren ein Start am Freitag und eine Ankunft am Samstag mit Übernachtung zum Sonntag in Venedig. „Wir wollten eigentlich eine Nacht unten bleiben“, berichtet Frey: „Aber das Wetter war für den Freitag so miserabel vorhergesagt.“ Wenigstens hat Freys Bruder Markus, der das Begleitfahrzeug fuhr und die vier Todmüden sicher nach Hause brachte, bei einem eineinhalbstündigen Spaziergang bei 34 Grad etwas von Bella Venezia gesehen. Markus Frey, ebenfalls ein leidenschaftlicher Rennradfahrer, konnte zum Sonntag in einem Hotel in Bozen sechs, sieben Stunden schlafen.

Die Tour nach Venedig sei perfekt abgelaufen, zieht Joachim Frey ein positives Fazit: „Kein Platten, kein Unfall, kein Nix. Das war richtig, richtig gut.“ Die Vier fuhren nur geteerte Straßen und geteerte Radwege. „Wir haben versucht, den Straßenverkehr an und für sich zu meiden“, erzählt Frey: „Wo es Radwege gab, haben wir die Radwege entsprechend genommen. Wobei die Italiener wesentlich bessere und mehr Radwege haben als bei uns in Deutschland. Ab dem Brenner bis Trient ist ein komplett durchgehender Radweg.“

Ihr Abendessen war in einer Pizzeria in Innsbruck, den Alten Brenner fuhren die Ellwanger nachts. „Nachts sind wir mit Warnweste und doppeltem Licht gefahren, um eine gewisse Sicherheit herzustellen“, so Frey. Bei Dämmerung morgens um fünf Uhr herum sei dann die Müdigkeit gekommen: „Da war's dann schon mal kritisch. Müdigkeit ist das einzig Gefährliche an der Sache. Doch die Müdigkeit wurde jäh beendet durch 20–Prozent–Steigungen.“ Morgens frühstückten sie in einem typisch italienischen Dorfcafé in Trient. Jeder der Vier hatte auf der Tour eine doppelte Trinkflasche dabei, unterwegs stärkten sie sich mit Riegeln, Kuchen, Bananen und „gerauchte Sachen, um Salz zu bekommen“. Salz ist laut Frey ganz wichtig, weil der Körper ansonsten keine Flüssigkeit aufnehmen könne. Sieben bis acht Liter Flüssigkeit hatte jeder während der Tour gebraucht, angefangen von isotonischen Getränken über Cola, Apfel– und Johannisbeerschorle bis hin zu Cappuccino und Espresso.

Die Leidenschaft für das extreme Rennradfahren hat bei Joachim Frey schon in der Jugend begonnen. „Im Alter von 18 Jahren bin ich von Lech am Arlberg an einem Tag heimgefahren“, erzählt der Leiter des Rennradtreffs des Ski–Club Virngrund Eigenzell und Organisator der Nonstop–Radtour, der regelmäßig mit dem Rad auch zur Arbeit bei der Kreissparkasse in Aalen fährt. Im Laufe der Jahre steigerten sich die an einem Stück gefahrenen Kilometer. Zusammen mit Matthias Hompf, Frank Medicke und Thomas Pieper umrundete Frey den Ostalbkreis und legte dabei 254 Kilometer zurück. Dann absolvierten die Vier die 320 Kilometer des Kocher–Jagst–Radwegs an einem Tag, fuhren 440 Kilometer nonstop an den Bodensee, und im vergangenen Jahr ging es von Ellwangen aus 560 Kilometer ohne Übernachtung nach Berlin.

Für nächstes Jahr haben sich Joachim Frey, Matthias Hompf, Frank Medicke und Thomas Pieper bereits ein neues Ziel gesteckt, es soll nonstop nach Monaco gehen. Kilometermäßig ist dies wieder eine Steigerung, denn Monaco ist bei der ausgesuchten Route von Ellwangen 820 Kilometer entfernt.