Vier neue Gesellen für Sanitär, Heizung, Klima

{:tag :capitals, :attrs {:class „character“, :displayname „a_spitzmarke“, :name „capitals"}, :content ["Ellwangen"]} (an) — Die Lossprechung der Innungen Sanitär, Heizung, Klima (SHK) Aalen und Schwäbisch Gmünd hat in der „Schillerhöhe“ in Ellwangen bei schönstem Sommerwetter stattgefunden. Vier Lehrlinge konnten nach der Sommer–Prüfung losgesprochen werden: Moritz Rettenmeier mit einer Belobigung (Firma Uwe Rathgeber), Nikita Köngeter (Firma Rainer Schirle), Tim Schumann (Firma ESW Wärmetechnik) und Timo Stegmaier (Firma Mario Schmid). Die Lossprechung nahm Armin Linke, der stellvertretende Obermeister der Innung SHK Schwäbisch Gmünd, mit Unterstützung von Obermeister Sven Geiger von der Innung Aalen vor. Die Prüfungsergebnisse trug der Vorsitzende des Gesamtprüfungsausschusses, Steffen Hümer, vor. Den Preis für den besten Sommer–Prüfling übergab Hümers Stellvertreter Thomas Weingart. Für die Bertufliche Schule Techma Ellwangen nahmen Schulleiter Robert Knietig, die Theorielehrerin Anja Schmied und Werkstattlehrer Ralf Weber an der Lossprechungsfeier teil. Knietig sprach ein Grußwort an die Junggesellen und wünschte ihnen alles Gute für ihre berufliche Zukunft. Zusammen mit der gesellenprüfung fand auch die Teil–1-Prüfung (früher Zwischenprüfung) für 31 Auszubildende in Ellwangen statt.