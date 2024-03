Viel Erfolg und viele Ehrungen

Im Mittelpunkt der diesjährigen Betriebsversammlung des Bauunternehmens Hans Fuchs standen die Geschäftsberichte des Betriebsratsvorsitzenden und der Geschäftsleitung über das abgelaufene, erfolgreiche Jahr 2023. Zurzeit beschäftigt die Firma Hans Fuchs laut einer Pressemitteilung des Unternehmens insgesamt über 202 Mitarbeiter mit zwölf Auszubildenden.

Im Weiteren würdigte Johannes Veit die herausragenden Leistungen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hob insbesondere die Jubilare hervor.

Für die langjährige Betriebszugehörigkeit wurden geehrt:

Grzegorz Piotr Dominus, Pawel Jan Zebracki, Mirco Wolpert, Maximilian Fuchs, Angela Kusnezow, Bernd Dobstetter, Sandy Wähner für zehn Jahre. Andreas Häussler für 25 Jahre. Jakob Bergheim und Viktor Buchmüller für 30 Jahre. Jürgen Feil, Waldemar Kleindienst und Dietmar Mack für 35 Jahre. Alois Fuchs, Roland Fuchs, Anton Jungwirth, Roland Weissenburger, Richard Wolpert und Richard Widmann für 40 Jahre. Gabriele Kornaker für 45 Jahre.

Folgende Mitarbeiter wurden in den Ruhestand verabschiedet: Nikolaus Rief nach 23 Jahren Betriebszugehörigkeit, Nikolai Fadin nach 32 Jahren, Horst Wettemann nach 36 Jahren, Franz Lechner nach 44 Jahren.

Eine besondere Ehrung erfuhr hierbei Gabriele Kornaker, die nach 45 Jahren Betriebszugehörigkeit in den Ruhestand verabschiedet wurde. Gabriele Kornaker war nach ihrer Ausbildung im Unternehmen zur Industriekauffrau mehrere Jahre im kaufmännischen Bereich tätig. Danach war sie in allen Jahren bis zu ihrem Ruhestand als Chefsekretärin und Sekretärin für den technischen Bereich in verantwortlicher Position.