Im Rahmen der Technikmesse des Kalten Markts fand am Dienstag der 18. „Gesundheits- und Seniorentag“ statt. In allen drei Messezelten gab es an insgesamt 27 Ständen spezielle Angebote rund um das Thema Seniorengesundheit. Beim Team der katholischen Sozialstation Sankt Martin konnte man sich, wie unser Bild zeigt, unter anderem kostenlos den Blutdruck und Blutzuckerspiegel messen lassen, bei der Fahrschule „Tom’s Driving School“ eine Aus- und Weiterbildung im Bereich PKW für Senioren machen und auch das Bündnis für eine starke Ellwanger Klinik präsentierte sich beim Stand der Firma Kicherer. Außerdem konnten sich alle interessierten über Hörgeräte, Pflegedienste, Rheuma-Prävention und vieles mehr schlau machen.