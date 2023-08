„Solange die Westtangente zu ist, müssen wir in diesem Bereich möglichst viel abarbeiten. Die Beeinträchtigung ist für die Verkehrsteilnehmer viel größer, wenn wir diese Maßnahmen erst danach angehen“, begründet Ordnungsamtsleiter Thomas Steidle, warum mit den Kanalsanierungen in der Haller Straße nun noch eine weitere Baustelle zu dem ohnehin schon belasteten Ellwanger Verkehr hinzukommen musste.

Im Vorfeld zu den Arbeiten an der Westtangente hatte das Tiefbauamt der Stadt Ellwangen alle Zubringerstraßen abgefahren, um den Zustand der Kanäle zu überprüfen. Dabei hat sich herausgestellt, dass Kanalabschnitte in der Haller Straße, auf Höhe der Christophorus–Werkstatt der Stiftung Haus Lindenhof, sowie in der Konrad–Adenauer–Straße stark marode sind und somit ausgetauscht werden müssen. Das Ordnungsamt hat die Straße dafür halbseitig abgesperrt, sodass der Durchgangsverkehr in beide Richtungen weiterhin möglich ist.

Darum werden beide Straßen gleichzeitig gerichtet

Die Haller Straße als Zugangsstraße zur Brücke in dem Zeitraum zu sanieren, in der auch die Westtangente gesperrt ist, hat sich aus Sicht des Ordnungsamts insofern angeboten, da dieser Bereich aktuell ohnehin weniger befahren werde als regulär, so Steidle. „Das gäbe ein riesiges Verkehrschaos, wenn wir das erst richten, wenn hier wieder 12.000 Fahrzeuge durchfahren.“

Der Ordnungsamtsleiter schätzt, dass die Kanalarbeiten in diesem Bereich etwa bis Ende September andauern werden. Ist diese Maßnahme abgeschlossen, muss allerdings bis zum Ende des Jahres noch einmal in den Verkehr auf der Haller Straße eingegriffen werden: In diesen drei Monaten sollen die Wege– und Radwege neu angeordnet und lärmmindernder Asphalt aufgetragen werden. Die Straße bleibt auch in dieser Zeit durchgängig einspurig befahrbar. Die Kanalabschnitte in der Konrad–Adenauer–Straße sollen dann im kommenden Jahr erneuert werden.

Das Ordnungsamt und die Stadt Ellwangen sind in den vergangenen Wochen stark für ihre Baustellenplanung kritisiert worden. Sowohl telefonisch als auch per Mail seien diverse Beschwerden eingegangen — nicht immer auf respektvolle Weise. „Es fehlt zum Teil völlig an Sachlichkeit“, berichtet Pressesprecher Anselm Grupp. „Manche Leute begegnen einem mit absolutem Unverständnis.“

Ordnungsamt hofft auf Verständnis

Die Arbeiten in der Aalener Straße, an der Westtangente und auf dem künftigen Landesgartenschaugelände laufen zwar alle unabhängig voneinander, aus unterschiedlichen Gründen und mit verschiedenen Baupartnern — insbesondere im Bereich der Tangente bedingen sich jedoch die verschiedenen Maßnahmen: Die Westtangente sollte vor der Gestaltung des Gartenschaugeländes fertig sein, die Kanalarbeiten auf der Haller Straßen nutzen den ruhigeren Verkehr infolge der Tangentensperrung. Auch die Rad– und Fußwege sollen ebenfalls bis zur Gartenschau hergerichtet werden.

Steidle betonte, dass das Ordnungsamt sich bewusst gewesen sei, dass die Sperrung der Westtangente als eine der Hauptverkehrsadern in Ellwangen Beeinträchtigungen mit sich bringe, dennoch ist er überzeugt: „Das Unverständnis wäre noch viel größerer, wenn wir alles wieder aufreißen, sobald die Westtangente fertig ist.“