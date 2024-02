Er habe mal gesagt, dass er vor Mord nicht zurückschrecken würde. Während des zweiten Verhandlungstags im Revisionsprozess um ein zu Tode gequältes Kleinkind hat der leibliche Vater des Jungen ausgesagt.

Außer diesem Kommentar hatte der 48-Jährige wenig Negatives über den Angeklagten zu berichten. Die Ex-Partnerin der beiden Männer und Mutter des am 21. Oktober 2021 im Ostalb-Klinikum gestorbenen Kindes kam in den Schilderungen des gelernten Industriemechanikers weniger gut weg. Sie sei faul gewesen und habe stets versucht, die Pflege des Jungen auf den jeweiligen Partner „abzuwälzen“.

Bundesgerichtshof hob Urteil auf

Dem 35-jährigen Beschuldigten wird vorgeworfen, im Herbst 2021 in einer Wohnung im Bopfinger Teilort Aufhausen das jüngste Kind seiner damaligen Lebensgefährtin über Wochen so massiv misshandelt zu haben, dass der Junge kurz darauf verstarb.

Als Todesursache wurde ein Stampftritt auf den Bauch des Kindes ermittelt, der zum Abriss einer Darmschlinge und wenig später zum Herz-Kreislaufversagen geführt hatte.

Im Mai 2022 wurde der Angeklagte wegen Totschlags zu einer Haftstrafe von 14 Jahren verurteilt. Die Staatsanwaltschaft beantragte Revision, der Bundesgerichtshof hob das Urteil im Sommer 2023 auf. Neu verhandelt wird nun vor der zweiten großen Strafkammer am Ellwanger Landgericht. Den Vorsitz hat Richter Jochen Fleischer, Staatsanwalt Patrick Schmidt strebt eine Verurteilung wegen Mordes an.

Kind soll auf dem Flur geschlafen haben

Es sei sicher, dass er der Vater des fast zweijährigen Jungen gewesen sei, erklärte der 48-Jährige, auch wenn er die Vaterschaft nie anerkannt habe. Fast ein Jahr will er mit der Kindsmutter, seinem Sohn und weiteren vier Kindern in der Wohnung in Aufhausen gelebt haben.

Die Wohnsituation schilderte er als „beengt“. Eines der Kinder soll nicht einmal ein eigenes Zimmer gehabt, sondern auf dem Flur geschlafen haben. Gelebt habe man von Sozialleistungen.

Im Mai 2021 dann der Rauswurf. Weil die Partnerin sich dem Angeklagten zugewandt habe, so der Zeuge. Diesen habe er vorher schon gekannt, allerdings nur flüchtig. Man habe mal zusammengesessen. Beim ersten Treffen habe sich der 35-Jährige mit einer Flasche Jacky (Jack Daniels, Anm. der Redaktion) betrunken.

Leiblicher Vater verneint Hass-Motiv

Seinen verstorbenen Sohn beschrieb der Vater als „lebendigen Jungen“, der sehr viel Aufmerksamkeit gebraucht habe. Nach dem Rauswurf habe ihm der Angeklagte anfangs noch Fotos des Kindes zukommen lassen, später aber nicht mehr. Vom Tod des Kindes und den Misshandlungen, die es erfahren hat, will er erst durch die Kriminalpolizei erfahren haben. Eine Erklärung dafür habe er aber nicht.

Das mögliche Motiv, dass der Beschuldigte ihn, den Kindsvater, gehasst hat, verneinte der 48-Jährige. Er und der Beschuldigte hätten nie Probleme miteinander gehabt, nur einmal am Telefon habe man sich gegenseitig angeschrien.

Mutter sei „auf der faulen Haut“ gelegen

Angesprochen auf die Haushaltsführung, erläuterte der Zeuge, dass es hauptsächlich er gewesen sei, der sich ums Kochen, Putzen und Waschen gekümmert habe. „Ich habe die Kinder auch in die Schule und den Kindergarten gebracht.“

Der gemeinsame Sohn sei dabei immer dabei gewesen. Zudem sei er es gewesen, der die Pflege des Kleinkinds übernommen habe. „Sie hat immer gesagt, ich muss das machen, denn ich bin der Vater.“

Die Freundin selbst soll laut weiteren Schilderungen des Zeugen meist „auf der faulen Haut“ gelegen haben. Um die Kinder habe sie sich gar nicht gekümmert, diese höchstens vor den Fernseher oder die Spielkonsole gesetzt.

Da trotz der Aufhebung des Schuldspruchs das objektive Tatgeschehen bestehen bleibt, musste Professor Sebastian Kunz, Leiter der Rechtsmedizin des Universitätsklinikums Ulm, seine Ausführungen zum Tod des Kindes aus dem ersten Prozess nicht wiederholen. Für weiterführende Fragen war er am zweiten Prozesstag allerdings erneut vor Ort.

Auf Nachfrage von Richter Fleischer bestätigte der Rechtsmediziner, dass ein von oben nach unten auf einen liegenden Körper ausgeführter Stampftritt, bei dem zusätzlich das Körpergewicht eingesetzt werde, selbst bei Erwachsenen lebensgefährliche Verletzungen hervorrufen könnte. Bei Kleinkindern gelte das umso mehr, so Kunz weiter.

Hier sei auch das Risiko höher, dass weitere Organe, beispielsweise Niere oder Milz, verletzt werden könnten. Die Verletzungen, entstanden unter anderem durch Schläge, Bisse und Kniffe, waren nach Kunz’ Aussage „abwechslungsreich und vielseitig“. Hier sei es nicht darum gegangen, das Kind zu rügen oder für etwas zu bestrafen, dafür seien Bandbreite und Intensität zu groß.

Der Prozess gegen den 35-Jährigen wird am Mittwoch, 14. Februar, um 9 Uhr fortgesetzt.