IT-Systeme bedroht

Varta AG von Cyberangriff betroffen

Ellwangen / Lesedauer: 1 min

ARCHIV - 20.07.2020, Bayern;Baden-Württemberg, Nördlingen: Das Firmenlogo und der Schriftzug «Varta» stehen an einem Firmengebäude des Batterieherstellers. Varta hat im dritten Quartal seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich gesteigert. (zu dpa: «Varta weiter mit tiefroten Zahlen - Umsatz gesteigert») Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa )

Laut aktuellen Erkenntnissen bemerkte der Ellwanger Batteriekonzern den Angriff auf die IT in der Nacht zum Montag. Was bisher bekannt ist.

Veröffentlicht: 13.02.2024, 19:37 Von: IPF- UND JAGST-ZEITUNG, Larissa Hamann