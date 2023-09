Varta erweitert sein Sortiment um Hörgerätebatterien

(ij) Laut Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) leiden weltweit derzeit 400 Millionen Menschen an einem moderaten bis schwerwiegenden Hörverlust, fast 60 Millionen davon in Europa. Für Menschen mit Hörproblemen, die sich im Alltag auf ihre kleinen Helfer im Ohr verlassen müssen, sind zuverlässige und leistungsstarke Hörgerätebatterien daher unverzichtbar. Mit der Sortimentserweiterung trägt Varta nach eigenen Angaben dazu bei, dass diese Menschen ein unabhängiges und erfülltes Leben führen können, und ermöglicht ihnen ein bestmögliches Hörerlebnis.

Besonders wichtig für Hörgeräteträger sei laut Varta die Wahl der richtigen Batterien, um ein langes und ununterbrochenes Hörerlebnis zu gewährleisten. Die neuen Varta–Hörgerätebatterien spiegeln den Qualitätsanspruch von VARTA wider, den Verbraucher bereits seit über 130 Jahren schätzen gelernt haben. „Made in Germany“ wird auch beim neuesten Mitglied des Produktportfolios großgeschrieben, denn auch die neuen Hörgerätebatterien werden am Hauptsitz im schwäbischen Ellwangen produziert. Des Weiteren sind sie nicht nur auslaufsicher und frei von Quecksilber, sondern bieten zudem in der am häufigsten verwendeten Batterievariante bis zu 40 Stunden zusätzliche Laufzeit.

Die Verpackung, in der die Batterien bis zu vier Jahre ohne Leistungs– oder Kapazitätsverlust gelagert werden können, ermöglicht laut Hersteller eine einfache Entnahme durch das drehbare und wiederverschließbare Batterierad, welches das Herausfallen von Zellen verhindert und aus 100 Prozent recyceltem PET besteht. Lange Tabs, die je nach Größe der Hörgerätebatterie mit einer entsprechenden Farbkodierung markiert sind, erleichtern das Einlegen der Batterie in das Hörgerät. Darüber hinaus sind die Hörgerätebatterien von Varta nach der Medizinprodukteverordnung verpackt und markiert.