Aktuell wird die AfD bundesweit von einem Skandal erschüttert. Das Recherchezentrum Correctiv hatte aufgedeckt, dass sich hochrangige Parteimitglieder im vergangenen November mit Neonazis und Unternehmern in einem Potsdamer Hotel getroffen haben. Grund des Treffens, von dem niemand etwas erfahren sollte: Millionen Menschen sollen aus Deutschland vertrieben werden.

Wie sich die Enthüllungen auf die zuletzt guten Umfrageergebnisse der AfD auswirken, ist noch nicht klar. Dennoch dürfte die Berichterstattung der in Teilen als gesichert rechtsextremistisch geltenden Partei wenige Monate vor der Kommunalwahl in Baden-Württemberg wenig gelegen kommen.

AfD in Aalen schon seit 2019 vertreten

In Aalen sitzt die AfD seit 2019 im Gemeinderat, in Ellwangen bisher nicht. Und wenn es nach den Fraktionen von CDU, FW/FBE, Grünen und SPD geht, soll das auch weiterhin so bleiben.

Die „Ipf- und Jagst-Zeitung/Aalener Nachrichten“ hat den AfD-Kreisverband Ostalb gebeten, sich zu seinen Plänen für die kommende Kommunalwahl und zu einer möglichen Liste für Ellwangen zu äußern. Eine Antwort blieb bis Redaktionsschluss aus.

CDU hat klare Haltung

Auch Armin Burger, Fraktionsvorsitzender der CDU, ist nicht bekannt, ob die AfD eine Liste aufstellen wird. Ohnehin setze das voraus, dass Kandidaten gefunden würden, die „für diese Partei“ kandidieren wollten. „Wird eine Liste aufgestellt, dann entscheidet der Wähler“, so Burger.

Ohnehin habe die CDU eine klare Haltung: „Wir entscheiden ausschließlich an der Sache orientiert und zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt und ihrer Ortschaften. Ideologie - weder von links noch von rechts - hat bei uns keinen Platz. Es zählt allein der gesunde Menschenverstand“, betont der Fraktionsvorsitzende.

Aus anderen Städten wisse man: „Kommen Parteien oder Listen von extrem rechts oder links in den Gemeinderat, gibt es viel politische Polemik und viele Fensterreden. Wirklich mitarbeiten wollen die aber nicht. Letztlich ist es Spekulation, ob und inwiefern eine AfD im Gemeinderat Einfluss nehmen könnte.“

Nicht der richtige Ort für Protestwahl

„Eine Partei, die zum Teil als gesichert rechtsextrem bezeichnet werden kann, sich nicht eindeutig von der Zeit 1933 bis 1945 distanziert und gleichzeitig Verständnis für Putin hat“, ist aus Burgers Sicht ohnehin unwählbar.

Zudem sei eine Kommunalwahl nicht der richtige Ort, um gegen die Politik der Ampel-Regierung zu protestieren. „Die Kommunalwahl in Ellwangen dient nicht als ’Denkzettel’-Wahl. Kommunalpolitik für Ellwangen, in der es um die Gestaltung unserer Heimat geht, ist hierfür viel zu wichtig“, erläutert er.

Ist eine AfD-Fraktion denkbar?

Franziska Schuster, die jüngst den Fraktionsvorsitz der FW/FBE übernommen hat, hält eine AfD-Fraktion für denkbar, aber nicht für sehr wahrscheinlich. Sicher gebe es in Ellwangen und Umgebung Gruppen, die der AfD nahestehen, aber ob diese sich dann letztendlich auch zur Wahl stellen würden und dann dieses Ergebnis für den Fraktionsstatus ausreiche, sei ihrer Meinung nach unwahrscheinlich.

Zudem hegt Schuster Zweifel daran, „dass der AfD-Fraktion eine konstruktive und lösungsorientierte Diskussion genauso wichtig wäre wie uns, oder ob sie - wie teilweise auf Bundesebene - durch destruktive Beiträge die Schlagkräftigkeit des Gremiums schwächen könnte.“

Die FW/FBE-Fraktion habe sich seit jeher Sacharbeit auf die Fahne geschrieben - unabhängig von Parteipolitik. Allerdings müsse man im Falle einer AfD-Beteiligung im Gremium genau abwägen, wie man beispielsweise mit Anträgen aus einer AfD-Fraktion umgehe.

Ein Hauptthema der AfD ist "bereits abgeschlossen"

Die Fraktionsvorsitzende geht davon aus, dass den Wählern bewusst sei, dass das Wählen der AfD auf kommunaler Ebene als Protest gegen Landes- und Bundesthemen nicht den gewünschten Effekt habe.

„Rein kommunal entscheidbare und damit von einem AfD-Gemeinderat beeinflussbare Themen, die insbesondere der AfD Wählerstimmen einbringen, sehen wir derzeit nicht. Zumal mit dem Ende der Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge (LEA) im Jahr 2025, für das wir uns besonders eingesetzt haben, ein Hauptthema der AfD bereits abgeschlossen ist.“

„Ich glaube nicht, dass in Ellwangen in der aktuellen Situation eine weitere Gruppierung in Fraktionsstärke in den Gemeinderat einziehen wird“, ist Berthold Weiß, Fraktionsvorsitzender der Grünen, überzeugt. „Die bislang vertretenen Vereinigungen bilden aus meiner Sicht das Wählerspektrum unserer Stadt mit ihren Ortschaften gut ab.“

Wird die AfD aber dennoch in den Gemeinderat gewählt, könne es laut Weiß zu Problemen kommen. Er sehe in politischen Gremien, in denen die AfD vertreten ist, eine deutliche Zunahme an „langen Ausführungen, teilweise völlig unsachlichen Anfragen und einen deutlichen Hang zu Populismus“. Das könne die Stimmung in einem Gremium deutlich negativ beeinflussen. Aber in der auslaufenden Legislatur habe man in der Regel deutliche Mehrheitsentscheidungen gehabt, die durch eine kleine Gruppierung nicht gefährdet würden.

SPD hofft auf Widerstand in Ellwangen

„Ich möchte das nicht mal denken“, sagt Herbert Hieber, Fraktionsvorsitzender der SPD, über einen möglichen AfD-Einzug in den Ellwanger Gemeinderat. „Ich hoffe immer noch, dass das nicht eintritt in Ellwangen. Die Recherchen von Correctiv, dass hochrangige AfD-Politiker, Neonazis und deren reiche Unterstützende Millionen Menschen aus Deutschland vertreiben wollen, machen fassungslos“, so Hieber.

„Aber endlich regt sich nun in Deutschland heftiger Widerstand gegen die AfD und Zehntausende sind innerhalb weniger Tage gegen Rassismus und Rechtsextremismus auf die Straße gegangen und haben unsere Demokratie sichtbar verteidigt.“

Er hoffe, dass dieser Widerstand auch in Ellwangen lebendig werde, hoffentlich auch mit Unterstützung der vier im Gemeinderat vertretenen Parteien und weiteren Gruppierungen aus der Stadtgesellschaft, die sich für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte einsetzten. „Das würde den Einzug der AfD in den Ellwanger Gemeinderat mindestens etwas unwahrscheinlicher machen“, ist sich Hieber sicher.

Für Hieber sind viele Themen, die fürs Gemeinderatsgremium und die Stadtverwaltung zum Zentrum ihrer Arbeit gehören, absolut konträr zum Programm der AfD. Zum Beispiel: Flucht und Migration, die Arbeit in der LEA, die EATA, das Inklusionskonzept und auch nach Ende der LEA die Organisation und Gestaltung der kommunalen Aufgabe in der Anschlussunterbringung.

Bei allen politischen Gegensätzen, die zur Demokratie gehören, könne man doch festhalten, dass die Zusammenarbeit zwischen den Fraktionen und das gegenseitige Vertrauen „wichtige Voraussetzungen für eine gute Arbeit im Ratsgremium in Ellwangen sind“, erklärt der Fraktionsvorsitzende. „Die menschenverachtende und unsere Demokratie zerstörende Arbeit der AfD mit ihren nicht haltbaren Versprechungen und nicht funktionierenden Scheinlösungen stehen im fundamentalen Gegensatz zur kommunalpolitischen Arbeit in Ellwangen. Es kann keinen Grund geben, die AfD zu wählen.“

Warum wird die AfD gewählt? Dazu haben sich die Fraktionsvorsitzenden geäußert. Mit einem Klick auf den Namen kommen Sie zur jeweiligen Antwort.

Herbert Hieber (SPD) Seit 2020 bedrohten uns beziehunsgsweise bedrohen uns immer noch vielfältige Megakrisen. Dass dann natürlich auch geschaut wird, wie die Regierung mit dieser Mega-Herausforderung umgeht, gehört zur Demokratie. Ebenso berechtigte Kritik. Da können auch Fehler passieren. Die Regierung in Berlin hat ja auch redlich eingeräumt, dass Fehler gemacht wurden. Insgesamt aber ist Deutschland bisher gut durch diese extrem schwierige Zeit gekommen, die ja wohl noch lange nicht zu Ende ist. Gleichzeitig haben sich bei uns ja langfristige Probleme aufgedrängt, die jahrzehntelang aufgeschoben wurden, wie die Weiterentwicklung unserer Infrastruktur in den verschiedensten Bereichen, wie Verkehr, Energie, Digitales, Bildung, Gesundheit. Das bedeutet, dass alle im Bundestag vertretenen Parteien verantwortlich sind. Bei aller Unvollkommenheit der Arbeit der aktuellen Regierung - das kann und das darf kein Grund sein, die AfD zu wählen, sie ist eine reale Gefahr für unsere Demokratie und unsere offene Gesellschaft. Dass sie in den Umfragen so gut abschneidet, zeigt die Sorge, die Enttäuschung, die Verärgerung und die Angst der Menschen. Deshalb müssen die Regierenden in Berlin ihre Politik besser erklären. Deshalb müssen aber auch die Menschen, die mit der AfD liebäugeln, überlegen, was ihre Wahlentscheidung für unseren Staat, die Gesellschaft und die Menschen bedeuten würde.

Berthold Weiß (Grüne) Wir leben in sehr bewegten Zeiten und müssen seit Ausbruch der Corona-Pandemie im Jahr 2020 feststellen, dass die Welt mit ihren bis dahin offenen Handelsbeziehungen eine andere geworden ist. Bei sehr vielen Menschen führt dies zu Existenzängsten, die sie nach vermeintlich einfachen Lösungen suchen lässt. Verstärkt wird diese Verunsicherung durch die Erkenntnis, dass ein „Weiter so“ bei der sich abzeichnenden Klimaveränderung nicht mehr möglich ist. Der bald ins dritte Jahr gehende Putin'sche Angriffskrieg tut seines noch dazu. Und natürlich ist die Arbeit der Regierungskoalition in Berlin deutlich zu kritisieren, genauso wie die der größten Oppositionspartei. Beide werden den gewaltigen Herausforderungen, die aktuell zu bewältigen sind, nicht gerecht.

Franziska Schuster (FW/FBE) Das Problem liegt unserer Meinung nach darin, dass die Regierenden scheinbar keinen roten Faden oder eine erkennbar sinnvolle Zukunftsstrategie haben. Durch die Rücknahme von Entscheidungen, kurzfristigen Änderungen und Kürzungen sowie nicht nachvollziehbaren Entscheidungswegen, haben sie das Vertrauen vieler Menschen verspielt. Diese haben daher das Gefühl, ein Zeichen setzen zu müssen, und manche tun dies durch eine Wahl der AfD.