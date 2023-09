Unterrichtsbeginn und Einschulung in Ellwangen

Das neue Schuljahr beginnt am Montag, 11. September. Wann die Ellwanger Schülerinnen und Schüler starten, ist in der Übersicht dargestellt:

Peutinger–Gymnasium: für die Klassen 6 bis 12 um 7.45 bis 12.45 Uhr; gemeinsame Einstimmung der Schulgemeinschaft im Forum, anschließend Unterricht nach Stundenplan, für die Klassenstufe 5 von 8.30 bis 12.00 Uhr im Klassenzimmer. Hariolf–Gymnasium: für die Klassen 6 bis 12 um 07.35 bis 12.45 Uhr, für die Klasse 5 um 17 Uhr im Forum des Hariolf–Gymnasiums. Eugen–Bolz–Realschule: für die Klassen 6 bis 10 um 7.35 bis 10.55 Uhr, für die Klasse 5 am Dienstag, 12.09.2023 um 7.45 bis 11.55 Uhr. Schöner–Graben–Schule: für die Klassen 2 bis 9 von 8 bis 11.20 Uhr. Es findet vor Unterrichtsbeginn kein Gottesdienst statt. St. Gertrudis: für alle Klassen von 8 bis 11.20 Uhr. Buchenbergschule: für die Klassen 2 bis 10 von 8 bis 12.15 Uhr. Mittelhofschule: für die Klassen 2 bis 10 von 8 bis 12.15 Uhr. Klosterfeldschule: für die Klassen 2 bis 4 von 8.45 bis 11.30 Uhr. Kastellschule Pfahlheim: für die Klassen 2 bis 4 von 8.20 bis 12.05 Uhr. In der zweiten Schulwoche am Donnerstag, 21.September findet um 8.30 Uhr ein gemeinsamer Schulanfangsgottesdienst in der St. Nikolaus Kirche statt, zu dem auch alle Eltern herzlich eingeladen sind. Grundschule Neunheim: für die Klassen 2 bis 4 von 8.45 bis 12.15 Uhr. Grundschule Rindelbach: für die Klassen 2 bis 4 von 8. bis 11.25 Uhr, kein Gottesdienst. Johann–Sebastian–von–Drey–Schule Röhlingen: für die Klassen 2 bis 4 von 8.20 bis 11.55 Uhr (Klassenlehrerunterricht). Am 20. September um 8.20 Uhr findet der Schuljahresbeginngottesdienst für die Klassen 1 bis 4 in der St. Peter–und–Paul–Kirche Röhlingen statt. Grundschule St. Georg Schrezheim: für die Klassen 2 bis 4 von 8.40 bis 12.10 Uhr.

Einschulungstermine für die Klassen 1: Buchenbergschule: am Freitag, 15. September, um 10.30 Uhr. Mittelhofschule: am Mittwoch, 13. September um 15. Uhr in der Turnhalle. Klosterfeldschule: Gottesdienst zur Einschulung am Donnerstag, 14. September um 9 Uhr (Heilig Geist Kirche). Einschulungsfeier am Donnerstag, 14. September um 10 Uhr in der Klosterfeldschule. Kastellschule Pfahlheim: am Donnerstag, 14. September um 10 Uhr in der Kastellhalle. Grundschule Neunheim: am Donnerstag, 14. September um 10 Uhr in der Eichenfeldhalle. Grundschule Rindelbach: am Donnerstag, 14. September in der Kübelesbuckhalle, Uhrzeit per Brief bekanntgegeben. Johann–Sebastian–von–Drey–Schule Röhlingen: am Mittwoch, 13. September um 10 Uhr in der Sechtahalle. Grundschule St. Georg Schrezheim: am Donnerstag, 14. September um 10 Uhr.