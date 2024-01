„Unermüdliches Wirken zum Wohle der Patientinnen“

Ende des vergangenen Jahres hat Joachim Mickan seine Sprechstundentätigkeit in der Frauenarztpraxis in Ellwangen beendet und seinen Ruhestand angetreten. Dies teilt die Pressestelle der Ostalb-Kliniken mit.

Joachim Mickan schaut auf eine lange berufliche Karriere zurück. Nach seiner Tätigkeit als leitender Oberarzt und Stellvertreter des Chefarzts Walter Kupferschmid der Frauenklinik am Ostalb-Klinikum Aalen eröffnete er 1984 eine eigene Praxis in Ellwangen. Ab 2007 war er gemeinsam mit Helmut Beuttler und seiner Schwester Annette Mickan-Januszewski als Belegarzt an der St. Anna-Virngrund-Klinik in der Belegabteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe tägig. Nach Gründung der Hauptabteilung Frauenheilkunde und Geburtshilfe im Jahr 2013 dann als angestellter Arzt in Teilzeit.

Zum 1. Januar 2019 wurde die Facharztpraxis von Joachim Mickan durch die MVZ Ostalb Kliniken übernommen, wo er auch die Rolle des Ärztlichen Leiters innehatte. Zum 1. April kam die Praxis Paul Kurz in Bopfingen als Zweigstelle des MVZ Ellwangen hinzu. Im Juli des vergangenen Jahres zog das MVZ Ellwangen von der Adelbergergasse in das Arzt- und Therapiezentrum an der St. Anna-Virngrund-Klinik.

Nach vielen Jahrzehnten scheidet Joachim Mickan nun aus der aktiven Praxis- und Kliniktätigkeit aus. Als frischer „Unruheständler“ unterstützt er das MVZ Ellwangen - Facharztpraxis für Frauenheilkunde - noch stundenweise im Zytologie-Labor bis Georgios Koris die Zulassung für die Leitung des Labors erhalten hat.

In einer Feierstunde in Ellwangen wurde Joachim Mickan jetzt gebührend verabschiedet und für seine großen Verdienste gewürdigt. Thomas Schneider, Klinikvorstand und MVZ-Geschäftsführer, bedankte sich für sein Wirken zum Wohle der Patientinnen: „ Herzlichen Dank für Ihr jahrzehntelanges Engagement und Ihren unermüdlichen Einsatz. Sie waren all die Jahre bei der medizinischen Versorgung im Bereich Gynäkologie nicht wegzudenken. In der Region und darüber hinaus haben Sie sich einen tadellosen Ruf und Namen erarbeitet.“

„Vor allem“, so Schneider, „freut mich, dass die Nachfolge Ihres Lebenswerkes der Frauenarztpraxis mit dem Ärztlichen Koordinator Chefarzt Karsten Gnauert und der Unterstützung seines Teams der Frauenklinik Aalen mit dem MVZ-Ärzteteam Reinprecht, Balci-Raubacher, Grimm und Ailawadhi sowie den Herren Koris und Kuznik sowie dem bewährten Praxisteam mit Lioba Schwenninger und Kolleginnen zur fachärztlichen gynäkologischen Versorgung mit einem hoch qualifizierten Team gesichert ist.“