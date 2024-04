Das Ellwanger Wellenbad erfreut sich zu Jahresbeginn großem Besucherzustrom: Bis Ende März wurden bereits 60128 Gäste gezählt - so viele wie noch nie in den ersten drei Monaten eines Jahres. Das erste Quartal dürfte sogar einen Rekord in der 41-jährigen Geschichte des Bades darstellen, berichtet die Versorgungs- und Bädergesellschaft mbH (VuB) in einer Pressemitteilung. „Dieses Zwischenergebnis freut uns natürlich ungemein, denn wir investieren viel Arbeit und Geld, um das Wellenbad attraktiv zu halten“, sagt VuB-Geschäftsführer Stefan Powolny.

Tatsächlich wird deshalb die Freude über den guten Jahresstart auch etwas getrübt, denn die übliche Sommerpause wird in diesem Jahr etwas länger ausfallen müssen: „Wir sind in der Vorbereitung des Austauschs der kompletten Lüftungsanlage. Der Einbau der neuen Anlage wird sechs Wochen dauern“, informiert Powolny. Die Maßnahme sei aber ein wichtiger Schritt bei der energetischen Optimierung des Bades.

Ausweichen können Badegäste in dieser Zeit auf das Naturfreibad Kressbachsee und das Limesfreibad Pfahlheim. Der Saisonkartenverkauf für die Freibäder ist bereits gestartet. Erhältlich sind die Karten online unter www.ellwanger-wellenbad.de. Für Gaskunden der Stadtwerke Ellwangen gibt es vergünstigte Preise.