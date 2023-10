Unbekannter fährt betrunkenen E-Scooter-Fahrer an und flüchtet

Am Freitag hat sich gegen 20.20 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Dalkinger Straße in Ellwangen ereignet. Nach derzeitigen Erkenntnissen übersah der Fahrer eines schwarzen Autos einen 45-Jährigen, der dort den Fußgängerübergang mit seinem E-Scooter passierte.

Der 45-Jährige wurde von dem Auto erfasst und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Da ein Atemalkoholtest bei dem 45-jährigen E-Scooter-Fahrer positiv verlief, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise zum Unfall und dem Unfallverursacher. Diese nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.