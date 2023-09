Unbekannte verschaffen sich unbefugt Zutritt zu Seniorenheim

Gegen 15.30 Uhr am Samstagnachmittag haben sich drei unbekannte Frauen ein Alten– und Pflegeheim am Schönen Graben unbefugt Eintritt verschafft und standen im Verdacht, Bewohnerinnen bestehlen zu wollen. Dafür wollten sie sich nach Angaben der Polizei in den zweiten Stock begeben, dessen Zutritt lediglich über eine Sicherung erfolgen kann. Die Frauen nutzten jedoch die Gelegenheit, als ein Mann die Türe öffnete und den Bereich verließ; sie gaben an, ihre Großmutter besuchen zu wollen, gingen auf eine Türe zu und begrüßten ihre angebliche Oma lautstark.

Da dem Zeugen das Ganze doch nicht geheuer war, ging er zurück und öffnete die Türe des Zimmers, das die drei Frauen betreten hatten. Dabei entdeckte er, dass zwei Schränke geöffnet waren. Im Rahmen der polizeilichen Aufnahme des Sachverhaltes wurde bekannt, dass die Frauen auch das Zimmer einer Bewohnerin über die Terrassentüre betraten hatten. Diese verscheuchte die ungebetenen Gäste jedoch. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961/9300 entgegen.