Zu einem Einbruch in einer Schule ist es in der Nacht zum Freitag in Ellwangen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich Unbekannte zwischen 22 Uhr am Donnerstagabend und 2.30 Uhr am Freitagmorgen gewaltsam Zutritt in ein Schulgebäude in der Berliner Straße.

Mehrere Türen aufgebrochen

Die Mitarbeiterin eines Sicherheitsdienstes bemerkte den Einbruch und verständigte daraufhin die Polizei. Da die Frau im Gebäude noch Licht gesehen hatte, welches vermutlich durch einen Bewegungsmelder eingeschaltet wurde, wurden die Räumlichkeiten durch Beamte des Ellwanger Polizeireviers durchsucht.

Die Polizei konnte im Gebäude zwar keine Personen antreffen, dafür aber feststellen, dass Unbekannte versucht hatten, mehrere Türen aufzubrechen. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.