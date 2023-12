Angeklagt wegen versuchtem Mord in Rot am See - So hat das Opfer überlebt

Erneut wird eine Bluttat, die sich in Rot am See ereignet hat, im Ellwanger Landgericht verhandelt. Unvergessen ist jene, die im Sommer 2020 das Gericht und die Öffentlichkeit beschäftigt hat. Adrian S. aus Rot am See war des sechsfachen Mordes angeklagt.

Er hatte ein halbes Jahr zuvor nahezu seine gesamte Familie ausgelöscht. Zwei weitere Verwandte konnten sich mit knapper Not retten. In diesen Tagen muss sich wiederum ein junger Mann aus der Gemeinde im Landkreis Schwäbisch Hall vor Gericht verantworten. Die Anklage lautet auf versuchten Mord.

Neuer Fall ähnelt dem letzten

Es gibt Parallelen: Auch dieses Opfer, eine junge Frau, überlebte nur knapp aufgrund ihrer heftigen Gegenwehr. Und wie Adrian S., rief auch dieser Angeklagte selbst die Polizei - ob aus Angst, selbst verletzt zu werden, oder aus Angst um sein schwerverletztes Opfer, ist unklar. Blutverschmiert, ließ er sich widerstandslos festnehmen.

Als der gebürtige Slowake mit deutscher Staatsbürgerschaft aus der Untersuchungshaft im Schwurgerichtssaal vorgeführt wird, wirkt er introvertiert, harmlos, schüchtern. Niemand würde dem schmalen, fast zierlichen jungen Mann eine derartige Gewalttat auf den ersten Blick zutrauen. Die Erklärung, die sein Verteidiger, Rechtsanwalt Timo Fuchs, am zweiten Prozesstag verliest, scheint dazu nicht zu passen.

Darin gesteht der 29-Jährige den Überfall auf seine 38-jährige Nachbarin. Seit Jahren lebten sie auf dem gleichen Stockwerk eines Mehrfamilienhauses in Rot am See. Seit Langem schon hatte der 29-Jährige sadomasochistische Gewaltfantasien, kaufte sich Seile, Knebel, Peitsche: „Ich bin in dieser Welt sehr stark versunken.“

Er stellte seiner Nachbarin schon lange nach

Die Polizei fand später entsprechendes pornografisches Material auf seinem Smartphone. Und seit Langem machte er heimlich Fotos von seiner Nachbarin, die sein Interesse nicht erwiderte. Laut polizeilicher Aussage des Vermieters sei klar gewesen, dass er Sex mit ihr haben wollte.

Am 14. Juni habe er angeboten, ein bestelltes Sofa für sie anzunehmen und so in engeren Kontakt mit ihr zu kommen: „Um 12.15 Uhr mache ich Party“, lautet eine Eintragung für diesen Tag in seinem Handy. Das lässt auf eine geplante Tat schließen.

Ich habe versucht, meine Nachbarin zu töten, und brauche selbst Hilfe. Der Angeklagte

Als sie gegen Mittag nach Hause kam, fing er sie ab, fügte ihr mit einem Messer Stichwunden in Rücken und Oberbauch zu und zerrte sie in seine Wohnung. Er öffnete Bluse und BH und fasste an ihre Brust. Mit ihrer heftigen Gegenwehr hatte er allerdings nicht gerechnet: „In Filmen sieht das immer so leicht aus“, heißt es in dem verlesenen Geständnis.

Das Opfer wehrte sich mit aller Kraft

Trotz 13 Stichen in Lunge, Schulterblätter und Bauch sowie Abwehrverletzungen an den Händen gelang es seinem Opfer, den Baseballschläger, mit dem er auf sie eindrosch, zu packen, nicht mehr loszulassen und sich damit zu wehren.

„Dann merkte ich, dass sexuelle Handlungen nicht mehr möglich waren und die Frau schnelle Hilfe brauchte.“ Der Täter wählte den Notruf: „Ich habe versucht, meine Nachbarin zu töten, und brauche selbst Hilfe“, soll er laut der von Staatsanwalt Georg Ruß verlesenen Anklage gesagt haben.

Messer und eine Machete, die nicht zum Einsatz kam, deponierte er im Flur, hinderte den nach Hause gekommenen Sohn des Opfers daran, zu seiner in einer Blutlache liegenden Mutter zu gehen, und ließ sich widerstandslos festnehmen. „Er war ruhig und kooperativ“, sagte der Sachbearbeiter der Kriminalpolizei aus. Alkohol oder Drogen seien nicht im Spiel gewesen.

Eine Entschuldigung zeigt keine Wirkung

Die 38-Jährige überlebte nur dank schneller notärztlicher Versorgung und einer Notoperation im Klinikum Crailsheim. Sie ist als Nebenklägerin im Saal anwesend, sichtbar gezeichnet und laut polizeilicher Vernehmung überzeugt, dass ihr Nachbar sie umbringen wollte.

Hasserfüllt habe er sie auch heftig gewürgt und die Sehne des kleinen Fingers der rechten Hand durchgebissen. Seit dem Überfall ist sie arbeitsunfähig. Die verlesene Entschuldigung des Angeklagten nahm sie nicht an. Immerhin hat er eine erste Schmerzensgeldzahlung von 2000 Euro geleistet.

Die Verhandlung wird am 10. Januar fortgesetzt.