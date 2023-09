Ulrich Brauchle plant begehbarer Kunstpfad für die Landesgartenschau

Es ist ein Bilderbuch-Spätsommertag. Unter dem wolkenlos blauen Himmel sind die Sonnenblumen auf dem Marktplatz ein weithin leuchtender Blickfang. Zu danken ist diese Pracht über dem Grundriss der 1818 abgebrochenen Peter-und-Paul-Kapelle, einer Ecke, in der sich bislang Müll ansammelte, dem Ellwanger Künstler und Kunsterzieher Ulrich Brauchle, einem der kreativsten Köpfe hierzulande: „Was man mit 50 Euro alles machen kann“, freut er sich. „So viel haben die Samentütchen gekostet, die wir im Hariolf-Gymnasium in Joghurtbechern vorgezogen haben.“ Der Bauhof brachte Erde aus dem Aushub des Landesgartenschau-Areals aus. Aus den Pflänzchen wurden stolze Pflanzen, jede einzelne von Brauchle sorgfältig mit einem „Stäble“ fixiert, abwechselnd von ihm, seinen Schülern und der Stadtgärtnerei gegossen und von Insekten fleißig frequentiert. Die Resonanz ist ausnahmslos positiv. Auch auswärtige Ellwangen-Besucher bleiben bewundernd stehen: „Ich möchte der Stadtverwaltung vorschlagen, jedes Jahr eine ähnliche Pflanzaktion durchzuführen. Auch langlebige Büsche zu pflanzen, wäre eine Möglichkeit“, sagt er. Und würde das triste Steingrau des Marktplatzes abmildern: „Ich wünsche mir mehr Grün in der Stadt. Keine oder jedenfalls nicht nur bepflanzte schwarze Kübel, sondern gerne ‚Guerilla-Bepflanzung‘“, erklärt Brauchle. Die Sonnenblumen könnten ein Pilotprojekt mobiler Grünflächen sein.

Überhaupt Grün. Zunächst hat er sehr damit gehadert, dass alte, gesunde Bäume an der Jagst für die Landesgartenschau (LGS), das Ellwanger Großereignis 2026, gefällt wurden. „Ich konnte entweder weiter dagegen rebellieren oder konstruktiv mitwirken“, so Brauchles Überlegung. Nach konstruktiven Gesprächen mit der Stadt und dem LGS-Team hat er sich für die zweite Möglichkeit und dafür entschieden, sich als Künstler mit weit verzweigtem Netzwerk einzubringen und „gute“ regionale Kunst zu präsentieren. Ein begehbarer, rund ein Kilometer langer Kunstpfad schwebt ihm vor, vom Brückenpark bis Schrezheim links der Jagst entlang des Mühlgrabens, mit Land-Art und Werken regionaler Künstler aus Stein und Bronze, dazu die eine oder andere Performance, eine kritische Auseinandersetzung zeitgenössischer Kunst unterschiedlichster Materialien mit der Natur, eine Verbindung zwischen Alt und Neu. Ein Kuratoren-Team soll die Auswahl treffen: „Wir sind in der Planungsphase, besuchen Ateliers und sichten Bewerbungen“, so Brauchle. Künstlerinnen und Künstler aus einem Umkreis von rund 100 Kilometern können sich beteiligen.

Das Projekt ist ihm ein Herzensanliegen. Er weiß: „Es steht und fällt mit der Finanzierung“. Eine leihweise Überlassung der Kunstwerke für die Dauer der Schau und die spätere Übernahme des einen oder anderen Werks durch die Stadt könnte eine Möglichkeit sein, das Projekt zu realisieren. „Kunst im öffentlichen Raum gibt dem Ort ein Gesicht“, ist Brauchle überzeugt und nennt die Skulptur der Haller Künstlerin Gerda Bier an der Ellwanger Stadthalle und die Statue des Heiligen Nepomuk in Rindelbach als Beispiel. Vom Fuchseck-Brunnen des Ellwanger Bildhauers Rudolf Kurz gar nicht zu reden.

Ambitionierte Projekte wie die Karl-Stirner-Ausstellungen im Schlossmuseum und in Rosenberg, die von ihm kuratierte Sommerausstellung des Kunstvereins sowie die aufwändige Restaurierung von Sieger Köders „Totentanz“ am Westgiebel des Jakobushauses auf dem Hohenberg hat Ulrich Brauchle vor Kurzem abgeschlossen. Mit dem neuen Projekt der Werkbegegnung mit dem Abtsgmünder Künstler Alfred Bast geht er mit der Zeit: „Es genügt nicht mehr, einen Galerieraum anzumieten und Bilder auszustellen. Kunst muss man live erleben können, frisch, nicht abgehangen.“ Die Begegnung beider Künstler vom kommenden Freitag bis zum Sonntag im Palais Adelmann macht dieses Erleben möglich. Für drei Tage wird das Palais zum Kreativlabor, Bilder entstehen aus dem Moment, aus der Improvisation, bereichert durch Gespräche, Vorträge, Diskussionen.

Und dann sind da noch die Schaufenster des ehemaligen K&L-Modehauses in der Spitalstraße, Brauchles Galerie auf Zeit, die Farbe in die Stadt bringt. Alle vier Wochen wechselt er die Exponate. Aktuell sind Reisebilder zu sehen. Gemalt hat Ulrich Brauchle täglich in diesem langen Sommer, unermüdlich. Es braucht Künstler wie ihn, die Ideen haben und den Mut, sie zu realisieren, die Kunst zu den Menschen bringen und den Künstler zum unentbehrlichen Teil der Stadtgesellschaft machen.