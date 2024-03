Das Saisonfinale steht den Volleyballern des TSV Ellwangen ins Haus. Am letzten Spieltag will das Team um Martin Pfitzer alles klarmachen und auch im kommenden Jahr Oberliga-Volleyball in Ellwangen anbieten.

Ellwangen muss alles in die Waagschale werfen

„Eine Willensleistung“, ist die Antwort von Trainer Martin Pfitzer auf die Frage, was es benötigt, um in diesem Spiel zu bestehen. „Aber das bringen wir seit Wochen aufs Feld“, schiebt er hinterher. Die Spielweise der Ellwanger ist diese Saison besonders von dem Willen der Spieler abhängig. Spielerisch ist es dem TSV anzumerken, dass die abstiegsbedingte Anpassung an die Liga besonders schwerfällt. Die Abstimmung ist nicht mehr so fein wie einst zu Regionalligazeiten. Umso wichtiger erscheint es, alles in die Waagschale zu legen.

Viele Wechsel im Spieltagskader

Oft musste die Ellwanger kreativ aufstellen, um eine spielfähige Mannschaft zu präsentieren. Doppelt schwer wiegt das in einer Liga, die der die Leistungsdichte zwischen den Mittelfeldteams hoch ist. Platz vier der Tabelle trennt gerade einmal drei Punkte vom Relegationsplatz acht. Den belegen die Ellwanger vor dem letzten Spieltag. Mit einem Punkt Rückstand müssen sie zwingend gewinnen. Gegner ist in der Fremde (20 Uhr)der Mittelfeldkonkurrent SG Volley Neckar-Teck - aktuell auf dem siebten Platz liegend mit 26 Punkten. Wodurch der Verlierer des Spiels den Gang in die Relegation antreten muss.