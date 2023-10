TSV-Trainer Pfitzer: „Ellwangen ist ein heißes Pflaster“

Sie sind wieder gefordert. An diesem Samstag (17 Uhr) starten die Virngrundrecken des TSV aus Ellwangen in die Volleyball-Oberliga. Dabei setzt man an der Jagst einzig und allein auf Eigengewächse und auf den Klassenerhalt.

Regionalliga für Ellwangen nicht zu stemmen

„Selbst wenn wir es sportlich geschafft hätten, hätten wir runter müssen“, sagt Pfitzer und erklärt auch gleich warum: „Der eine oder andere Leistungsträger von uns will und muss kürzertreten.“ So ist es gar nicht weiter tragisch, dass der TSV eben nun in der Oberliga an den Start geht. Trainer Martin Pfitzer lässt trotz allem keinen Zweifel zu: „Wir werden die Klasse halten und genügend Teams hinter uns lassen.“

Heimstärke als Basis für den Klassenerhalt

Auch wenn es zum Start gleich einmal in die Fremde geht, setzt man in Ellwangen traditionell auf den Heimnimbus. „Ellwangen ist ein heißes Pflaster.“ Dafür werden auch in dieser Runde die Fans in der Rundsporthalle sorgen. „Ich weiß von vielen Teams, dass sie gerne nach Ellwangen reisen“, sagt Pfitzer. Und der TSV? Der behält dann ganz gerne die Punkte in seinen Reihen.

Derby gegen SG MADS Ostalb wartet

So ist der Plan auch im Derby gegen die SG MADS Ostalb. „Natürlich ist das ein besonderes Spiel“, sagt Pfitzer, der selbst einst in Aalen spielte. Für die Dauer des Spiels allerdings ruht die ansonsten vorhandene Freundschaft. Personell hat sich beim TSV etwas verändert. Robin Vogel und Luke Schweizer haben den Verein nach dem Abstieg aus der Regionalliga wieder verlassen.

Ellwangen setzt auf die Jugend

„Wir wollen den Spielern, die wir von unseren Herren II hochgezogen haben, so viel Einsatzzeiten wie möglich geben“, sagt Pfitzer: „Der Klassenerhalt wird mit Sicherheit kein Selbstläufer, weil wir eben nicht so trainieren können, wie wir es gerne würden.“ Volleyball sei eben am Ende nur ein Hobby. „Nur mit Eigengewächsen in der Oberliga zu spielen, das ist überragend und das machen uns nicht viele Vereine nach“, fügt Pfitzer an und unterstreicht: „Jeder einzelne Spieler hat die Klasse, Oberliga zu spielen.“

Gleich gegen einen Aufsteiger

Mit einem Kader von 14 Spielern geht Ellwangen in die Saison. „Da darf nicht viel passieren.“ Zum Auftakt geht es gleich gegen den Aufsteiger aus Waldenburg. Da würde Pfitzer mit Ellwangen gerne gleich etwas mitnehmen. „Die kommen von unten hoch und wir von oben runter. Da ist die Ausgangslage klar und es wäre cool, wenn wir da gleich punkten würden.“ Favoriten auf den Aufstieg sind für Pfitzer indessen Ludwigsburg II und Rottenburg II. Dahinter könne fast jede Mannschaft jede andere schlagen. „Es wird eine spannende Saison.“