TSV Ellwangen feiert einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf

Die Oberligavolleyballer des TSV Ellwangen haben einen Brustlöser gegen den direkten Konkurrenten TSV Eningen erzielt. Nach einem schweren Auftakt kämpfte sich das Pfitzer-Team in die Partie und behielt mit 3:0 (25:20, 25:20, 25:22) die Oberhand.

Trainer Martin Pfitzer muss improvisieren

Krankheitsbedingt musste Trainer Martin Pfitzer auf seine Stammaußenangreifer David Lohner und Tom Wenzcel verzichten. Improvisation wurde gefragt, so rückte Linus Liss auf die Außenannahmeposition und brillierte nach längerer Abstinenz im TSV-Kader. Mit einem 2:8-Rückstand waren die Ellwanger sofort zurückversetzt in die Situation der letzten Wochen. Eigenfehler prägten die Anfangsphase, in der durch viel Hektik auf dem Spielfeld ein unstrukturiertes Spiel folgte.

Ellwangen dreht nach Rückstand auf

Infolgedessen zeigten die Ellwanger Moral und fanden wieder in ihre Spur. Die nach Wochen der Inkonstanz auftretenden Virngrundrecken hatten ihr Spiel gefunden. Aus dem anfänglichen Rückstand wurde ein 8:8 erzielt und nun waren die TSVler im Spiel. Maschinengleich wurden Angriffskombinationen vom Annahmeriegel eingeleitet und über Zuspieler Winfried Lingel an seine Angreifer verwandelt. In den spielentscheidenden Situation wusste Lingel seinen Kompanion Liss wertvoll einzusetzen. Mit klugen Bällen auf der Außenposition, wurde hervorragend gewirtschaftet. Nicht nur Linus Liss konnte glänzen, sondern auch Florian Bruckmüller auf der Diagonalposition zeigte sein bestes Spiel der Saison.

Am Ende läuft es

Ohne Fehler verwandelte er alle von Lingel zugespielten Bälle. Mit Spielwitz konnte Lingel nach Bedarf seine Angreifer einsetzen. Der Mittelblock zog die Eninger Angriffe auseinander, wodurch meist über Einerblocksituationen die Ellwanger zum Erfolg kamen.

Folgerichtig verwandelten die Ellwanger Satz zwei und drei in einen Drei-Punkte-Sieg, der ihnen Luft im Abstiegskampf gibt und an das Tabellenmittelfeld anschließen lässt. Das Programm der kommenden Wochen entscheidet, wo die Reise für Ellwangen hingeht. Mit dem Derby gegen die SG MADS Ostalb am Faschingssamstag, 10. Februar, möchten die Ellwanger den nächsten Schritt Richtung vorzeitigem Klassenerhalt machen.

TSV: Michael Mahler, Ben Bohner, Linus Liss, Patrick Syrowatka, Pius Maier, Winfried Lingel, Florian Brückmüller, Linus Wagner, Chris Kopp, Janos Schaller, Elias Krämer, Julius Gaugler Trainer: Martin Pfitzer, Robin Vogel (Co).