„Wir sind unglaublich gut und erfolgreich durch die Krise gekommen.“ Stadtwerke-Geschäftsführer Stefan Powolny präsentierte am Donnerstagnachmittag bei einem Bilanz-Pressegespräch im Rathaus den Jahresabschluss 2022 der Stadtwerke Ellwangen GmbH.

Er berichtete von einem Jahresergebnis von 4,93 Millionen Euro, „ein absolutes Rekordergebnis, das wir so noch nie hatten“. Gegenüber 2022 mit 2,02 Millionen Euro habe sich das Ergebnis mehr als verdoppelt. Und das trotz der Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Am Abend wurde die Bilanz der Stadtwerke öffentlich dem Gemeinderat vorgestellt.

Hohe Großhandelspreise für Windstrom

Der Umsatz im Jahr 2022 betrug 17,89 Millionen Euro (Vorjahr: 16,85 Millionen Euro), der Materialaufwand 9,12 Millionen Euro (10,49 Millionen Euro), der Rohgewinn 8,77 Millionen Euro (6,36 Millionen Euro). Beim Umsatz entfielen 11,167 Millionen Euro auf Gasverkauf und Durchleitung an Dritte, 3,722 Millionen Euro auf den Wasserverkauf an Dritte, 1,058 Millionen Euro auf den Wärmeverkauf an Dritte, 1,858 Millionen Euro sind sonstige Umsatzerlöse.

Stefan Powolny (Foto: Gässler )

Die hohen Gewinne resultieren laut Powolny aus hohen Großhandelspreisen für Windstrom und Gasabverkauf. „Der Gewinn entsteht durch Handelsgeschäft“, sagte Powolny. Die Gewinne blieben in Ellwangen und ermöglichten die Umsetzung der Wärmewende.

Kunden haben durch Sparen Gasmangel verhindert

Stefan Powolny sprach von erfolgreichen Gas-Sparmaßnahmen in Ellwangen. Das vorgegebene Ziel von 20 Prozent habe man erreicht. Ellwangen habe durch die gemeinsame Sparanstrengung mitgeholfen, den Gasmangel zu verhindern, lobte Powolny die Sparbemühungen der Haushaltskunden.

Wir haben durch Einsparmaßnahmen so viel weniger Gas verbraucht, dass wir es abverkaufen konnten. Stefan Powolny

Der Gasabsatz der Tarifkunden betrug 2022 insgesamt 107.527 Megawattstunden (Vorjahr: 129.098), ein Minus von 17 Prozent, der Sondervertragskunden 69.526 Megawattstunden (Vorjahr: 91.386), ein Minus von 24 Prozent. Die verkaufte Abgabe beläuft sich somit auf 177.053 Megawattstunden (Vorjahr: 220.484), ein Minus von 20 Prozent. Auch der Eigenverbrauch der Stadtwerke hat sich um 18 Prozent verringert, von 8778 auf 7159 Megawattstunden.

„Wir haben durch Einsparmaßnahmen so viel weniger Gas verbraucht, dass wir es abverkaufen konnten“, sagte Powolny. Bei den Einsparmaßnahmen habe auch das Wetter eine Rolle gespielt.

Wie der Stadtwerke-Geschäftsführer weiter ausführte, konnte die Kostensenkung bei 90 Prozent der Kunden durch sehr günstige Tarife, durch Gaseinsparungen und Staatshilfen erzielt werden. „Unsere Haushaltskunden sind brutal gut durch die Krise gekommen“, sagte Powolny: „Wir haben eine seriöse Preiskalkulation.“

Unsicherheit noch nicht vorbei

Powolny freute sich, dass die extremen Risiken im Energiemarkt nicht auf die Stadtwerke durchgeschlagen haben, sondern sich zu Chancen entwickelt hätten. Dabei wies er auf die langfristige Beschaffung der Gasmengen hin, auf das Glück und auf hohe Erträge aus der Windkraft. Die Erhöhungen für die Haushaltskunden ab Ende 2022 seien deutlich unter Markt.

„Wir haben unser Verbrauchsverhalten immer gut kontrolliert“, unterstrich Volker Engelhardt, der technische Leiter der Stadtwerke, man habe am Bedarf kalkuliert. „Unsere Kunden haben 2022 die günstigste Gasrechnung gehabt seit Jahren“, betonte Powolny. In diesem Zusammenhang sprach er die Mehrwertsteuersenkung auf sieben Prozent und die Gaspreisbremse ab 2023 an.

Die Unsicherheit ist nach wie vor extrem hoch. Stefan Powolny

„Wir haben das Risiko eingepreist und sind jetzt dabei zu senken.“ Die Stadtwerke hätten so gut wie keine Steuer bezahlt. Doch, so Powolny: „Die Unsicherheit ist nach wie vor extrem hoch.“ Die Gaspreisbremse laufe bis Ende März 2024. Doch der Markt gehe davon aus, dass das Gas wieder sehr günstig wird. Gas sparen sei wieder sinnvoll, meinte Powolny. Man sei genauso weit wie im letzten Jahr. Aber: „Die Speicher waren früher voll.“

Mit Blick auf die Versorgungs- und Bädergesellschaft sagte Powolny, das Hallenbad habe die Krisen bisher gut gemeistert. Man sei wieder auf Vorkrisenniveau. Die Besucherzahlen im Wellenbad stiegen um 136 Prozent, in den Freibädern um 154 Prozent. An Besuchern waren es im Wellenbad 131.221 Besucher (2021: 58.213), in den Freibädern 35.998 (2021: 14.166). Die Umsatzerlöse 2022 betrugen 1,098 Millionen Euro, das Jahresergebnis 102.000 Euro, der Bilanzgewinn 1,197 Millionen Euro.

Der Gemeinderat stellte einstimmig die Jahresabschlüsse für die Stadtwerke, die Versorgungs- und Bädergesellschaft, die Landesgartenschaugesellschaft und die Ostalbwasser Ost GmbH und die Verwendung der Jahresergebnisse fest. Ebenso einstimmig wurden die Aufsichtsratsmitglieder entlastet. Der Rat stimmte einer Gewinnrücklage von 2,48 Millionen Euro bei den Stadtwerken zu. Der Jahresabschluss der Landesgartenschaugesellschaft beträgt ein Minus von 672.286 Euro, das Jahresergebnis der Ostalbwasser Ost GmbH beträgt 3460 Euro.