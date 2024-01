Traktoren so weit das Auge reicht: Landwirte versammeln sich zur Demo

+++ Hier geht's zum Live-Blog von Schwaebische.de +++

Deutliche Kritik an der Agrarpolitik der Bundesregierung

(11.13 Uhr) "Als wir die Veranstaltung im Frühjahr geplant haben, dachte ich nicht, dass man politisch so viel falsch machen kann, damit man in eine solch schwierige Lage kommt" - mit diesen Worten eröffnet Hubert Kucher, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Ostalb-Heidenheim seine Rede bei der traditionellen Bauernkundgebung und äußert damit deutliche Kritik an Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir.

+++ CDU-Bundestagsabgeordneter Roderich Kiesewetter wendet sich an die Anwesenden +++

(11.05 Uhr) Roderich Kiesewetter spricht zu den Gästen der Kundgebung und bedankt sich.

+++ Oberbürgermeister enttäuscht über den Schaden, den die Bauernproteste dem Kalten Markt zugefügt haben +++

(10.54 Uhr) Oberbürgermeister Michael Dambacher äußert sich enttäuscht, da wegen der angekündigten Bauernproteste der Kalte Markt-Umzugs und die Pferdeprämierung wesentlich schlechter besucht war.

+++ Pfiffe und laute Rufe auch bei der Ankunft des CDU-Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter +++

(10.52 Uhr) Auch die Ankunft des CDU-Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter an der Ellwanger Stadthalle fällt nicht wesentlich freundlicher aus als bei Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir

+++ Redaktionsleiter Timo Lämmerhirt zur Lage vor Ort +++

(10.48 Uhr) Timo Lämmerhirt, Redaktionsleiter der "Ipf- und Jagst-Zeitung/Aalener Nachrichten' äußert sich in einem kurzen Video-Kommentar zur Lage vor Ort

+++ Großes Polizeiaufgebot vor der Ellwanger Stadthalle +++

(10.33 Uhr) Das Polizeipräsidium Ellwangen ist mit großem Aufgebot vor Ort, um für die Sicherheit der geladenen Politiker zu sorgen. Bisher sei es laut Polizei aber zu keinen Vorfällen oder Ausschreitungen gekommen.

+++ Ankunft Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir +++

(10.16 Uhr) Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir ist in Ellwangen zur traditionellen Bauernkundgebung eingetroffen. Einige Schaulustige begrüßen den Minister wenig freundlich mit Tröten und Rufen wie „Hau ab“.

+++ Lauter Unmut gegenüber Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir +++

(09.50 Uhr) So viel steht fest: Der Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir wird nicht mit offenen Armen empfangen.

+++ Dutzende Traktoren stehen zum Demonstrieren bereit +++

(09.05 Uhr) Eine Stunde vor Beginn der traditionellen Bauernkundgebung am letzten Tag des Kalten Marktes ist die Haller Straße bereits komplett von den Traktoren blockiert.

Die Polizei, das THW und Sicherheitskräfte haben die Stadthalle wegen des Besuchs von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) weiträumig abgeriegelt, direkt hinter dieser Absperrung reihen sich auf der Straße Traktoren so weit das Auge reicht.

Während die Veranstaltung im Inneren der Stadthalle vom Bauernverband Aalen-Heidenheim organisiert wird, ist der Verband für die Proteste und Kundgebungen im Außenbereich nicht verantwortlich und hat sich davon auch auf Anfrage der "Ipf- und Jagst-Zeitung/Aalener Nachrichten" ausdrücklich distanziert.

Wie schon bei den Protesten am Montag, hatten unter anderem Teilnehmer privater Chatgruppen zu nicht angemeldeten Demonstrationen am Mittwoch aufgerufen.