Derzeit sitzt sie eine Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten wegen Misshandlung durch Unterlassen ab. Nun musste die Mutter des zu Tode gequälten Kleinkinds aus Aufhausen im Revisionsprozess gegen ihren Ex-Freund, den Angeklagten, im Ellwanger Landgericht aussagen.

Die 39-Jährige beteuerte, bis zuletzt nicht mitbekommen zu haben, wie schlimm der damalige Partner den fast zweijährigen Jungen gequält hatte.

Geständnis beim Prozess im Jahr 2022

Bei ihrem eigenen Prozess vor dem Ellwanger Amtsgericht im November 2022 hatte die Mutter von insgesamt fünf Kindern jedoch ein Geständnis abgelegt.

Auch hier hatte die Frau zunächst geleugnet, die zahlreichen Schläge, Tritte, Griffe und Kniffe, die der 35-Jährige dem zwölf Kilogramm leichten Kleinkind zugefügt haben soll, mitbekommen zu haben.

Das, was in der Anklage steht, stimmt alles. Mutter, im Jahr 2022

Dass sie die Qualen ihres Sohnes nicht bemerkt haben will, nahm ihr der Vorsitzende Norbert Strecker damals jedoch nicht ab. Immer wieder wies er auf die Vielzahl und Heftigkeit der Wunden hin. Das Kind sei am Ende so „entstellt“ gewesen, das müsse man bemerkt haben, sagte er.

Auf Anraten des Richters und nach einer erbetenen Raucherpause kehrte die Angeklagte mit Tränen in den Augen in den Gerichtssaal zurück. „Das, was in der Anklage steht, stimmt alles“, sagte sie. Sie habe gewusst, was der Lebensgefährte dem Sohn antue.

„Ich hatte Angst und war blind und blöd“, führte sie aus. Anfangs habe er sich liebevoll um die Kinder gekümmert, man habe gut mit ihm reden können. Dann habe der Lebensgefährte sich verändert. Sie habe Angst vor ihm gehabt, berichtete sie weiter.

Nun will sie nichts gewusst haben

Das Geständnis von 2022 steht nun konträr zu den Angaben der Frau im Landgericht, wo sie erklärte, die Misshandlungen nicht wahrgenommen haben. Sie behauptete, ihr Verdacht sei erst kurz nach dem Tod des Jungen auf den Ex-Partner gefallen.

Der fast zweijährige Junge starb am 21. Oktober 2021 durch einen Stampftritt in den Bauch, der zunächst den Abriss einer Darmschlinge und kurze Zeit später ein Herz-Kreislaufversagen zur Folge hatte. Der Angeklagte war bereits im Mai 2022 wegen Totschlags zu einer Haftstrafe von 14 Jahren verurteilt worden.

Durch einen Revisionsantrag der Staatsanwaltschaft hob der Bundesgerichtshof das Urteil auf. Derzeit wird der Fall vor der zweiten großen Strafkammer am Ellwanger Landgericht neu verhandelt. Die Staatsanwaltschaft strebt eine Verurteilung wegen Mordes an.