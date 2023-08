Dieser Fall hätte auch aus einer mittelklassigen TV–Gerichtsserie stammen können. Denn steht zunächst Vorwurf schwerer Körperverletzung im Raum, liegen sich Geschädigte und Angeklagte kaum eine Stunde später entschuldigend in den Armen. Angesichts dieser überraschenden Wendung stellte Richter Norbert Strecker das Verfahren dann auch ein. Die Staatsanwaltschaft war einverstanden, sodass einem Happy End nichts im Wege stand.

Angeklagte soll mit Tomatenstock zweimal zugeschlagen haben

Doch nach einem versöhnlichen Ausgang sah es zu Beginn der Verhandlung allerdings ganz und gar nicht aus: Der Angeklagten war von der Staatsanwaltschaft Ellwangen vorgeworfen worden, in einem Schrebergarten in Lauchheim eine Frau mit einem Tomatenstock aus Holz geschlagen und im Gesicht verletzt zu haben. Ein weiterer Hieb im Taillenbereich habe nur durch das Eingreifen der Tochter der Angeklagten verhindert werden können.

„Diese Person hat mich wochenlang tyrannisiert.“ Aussage der Angeklagten

Aus Sicht der Angeklagten hat sich der Tathergang allerdings völlig anders abgespielt. Die Beschuldigte und die Geschädigte hatten sich ein Schrebergartengrundstück mit Gewächshaus geteilt, dessen Bewirtschaftung aber bereits in den Wochen vor der Tat immer wieder zu Konflikten geführt hatte. „Diese Person hat mich wochenlang tyrannisiert“, sagte die 56–Jährige spürbar aufgeregt in ihrer Einlassung.

Die Angeklagte war an diesem Nachmittag mit ihrer Tochter und zwei Enkeln auf die Anlage gekommen, um einen Schrebergartennachbar zu besuchen. Zu dieser Gelegenheit habe sie auch einige ihrer Pflanzen und handgefertigte Tomatenstöcke aus dem Gewächshaus holen wollen. „Die Stöcke sind für mich Energieträger und eine kleine Hommage an meinen verstorbenen Mann, der auch viel gedrechselt hat. Ich hänge an daher diesen Stöcken.“

Angeklagte wollte sich auf Pflege des gemeinsamen Gartens zurückziehen

Wie aus den weiteren Erzählungen hervorgeht, hatte sich die Angeklagte mit der Geschädigten zuvor darauf verständigt, sich aus der gemeinsamen Pflege des Grundstücks zurückziehen zu wollen. Vor Ort habe dann allerdings festgestellt, dass die Geschädigte bereits ein Vorhängeschloss angebracht und die Hinterseite mit einem Kunststoffnetz abgesperrt habe. „Sie hat sich alles unter den Nagel gerissen und mir mein Eigentum verwehrt“, so die Angeklagte. „Das war akribisch geplant von ihr, um mich anzuzeigen.“

Sie habe sich daraufhin über Zerstören des Netzes Zutritt zu dem Gewächshaus verschafft und ihre Pflanzen samt Stöcken aus der Erde gerissen. Beim Hinaustragen der Gewächse traf sie allerdings dann auf die Geschädigte, die den Vorgang mit ihrem Handy aufgezeichnet haben soll.

Geschädigte soll sie beleidigt und bedroht haben

„Halt Deine Klappe, Du hast hier keine Berechtigung mehr, jetzt gibt es eine Anzeige“, soll sie nach Aussagen der Angeklagten gesagt haben. Auch Ausrufe wie „Jetzt bist Du fällig“ seien gefallen. Die Angeklagte habe sie daraufhin geschubst, wodurch sie gestürzt sei und sich eine Läsion an den Knien zugezogen habe. Als sie sich wieder aufrappeln konnte, habe die Geschädigte sie am Genick gepackt, nur das Eingreifen ihrer Tochter habe eine weitere Eskalation verhindert. Mutwillig geschlagen habe sie die Geschädigte dabei kein einziges Mal.

Geschädigte: Kunststoffnetz hatte anderen Nutzen

Anderer Ansicht war da die Geschädigte: Die Angeklagte habe ihr beim Heraustreten aus dem Gewächshaus gezielt ins Gesicht geschlagen, dabei das Gleichgewicht verloren und sei gestolpert. Sie habe sich daraufhin wieder aufgerappelt und versucht, erneut zuzuschlagen. Gefilmt habe sie die Angeklagte nur, da diese bereits einige Wochen zuvor schon einmal ihre Pflanzen aus dem Gewächshaus gerissen und dafür eigene eingepflanzt habe. Auch das Kunststoffnetz sei keine Absperrung gewesen, sondern habe die Himbeeren vor hungrigen Vögeln schützen sollen.

Sie hätte nur über ihren Schatten springen und sich entschuldigen sollen. Geschädigte

Wie die Geschädigte weiter ausführt, habe sie die Angeklagte ein paar Tage später noch einmal auf deren Arbeitsstelle aufgesucht und um ein klärendes Gespräch gebeten. Erst als dieser Schlichtungsversuch fehlschlug, entschloss sich Geschädigte ihre Schrebergartennachbarin anzuzeigen. „Sie hätte nur über ihren Schatten springen und sich entschuldigen sollen. Mehr wollte ich gar nicht.“

Unerwartete Wendung: Beteiligte versöhnen sich

Was auf diese Aussage hin im Gerichtssaal passiert, damit rechnete vermutlich weder Richter Strecker noch die Staatsanwaltschaft: Die Angeklagte sprang von ihrem Sitz auf und entschuldigte sich überschwänglich.

Daraufhin lief die Geschädigte auf sie zu, nahm sie bei den Händen und beteuerte, dass sie die Entschuldigung annehme. Sie seien doch immer gute Freundinnen gewesen und die Emotionen hätten wohl in diesem Moment wohl einfach überhand genommen. „Wir Stiere sind eben immer ein bisschen heißblütig“, sagte die Geschädigte in diesem Zusammenhang zu Strecker und bezog sich dabei auf den gemeinsamen Geburtstag der beiden Frauen.

„Jetzt beenden wir mal die gemeinsame Zeit im Schrebergarten“, sagte der Richter abschließend und kann sich dabei einem leichten Schmunzeln über den Ausgang des Falls nicht verwehren. Er verordnete der Angeklagten eine Geldauflage von 300 Euro, die an die Einrichtung „Kleine Hände e.V.“ zugute kommen soll und mit deren Erfüllung die Anklage schlussendlich fallen gelassen werden kann.