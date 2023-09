Titel im Blick! Baseballern glückt Revanche eindrucksvoll

Eine klare Angelegenheit ist das Rückspiel zwischen der SG Ellwangen/Aalen und den Heilbronn Pirates am vergangenen Sonntag gewesen. Nach zwei Stunden und 17 Minuten hat der Sieg des Gastgebers auf dem Baseballplatz am Ellwanger Hungerberg festgestanden. Mit 13:3 (0:1/7:1/1:0/0:0/0:1/1:0/1:0/3:0) wurde das Team vom Neckar aufgrund der „10-Run-Mercy-Rule“ frühzeitig auf die Heimreise geschickt.

Allerdings sah es im ersten Durchgang noch nicht nach einer klaren Sache für die Ostälbler aus. Heilbronn konnte diesen Abschnitt mit 1:0 für sich entscheiden. Zwar gelangen offensiv zwei starke Hits, doch den Pirates gelangen rechtzeitig drei „Outs“ bevor die eingeborenen Läufer wieder die Ausgangsbase erreichen konnten.

Das änderte sich im zweiten Spielabschnitt, als Heilbronn zwar zunächst auf 2:0 erhöhen konnte, danach aber die Ostwürttemberger offensiv ins Rollen kamen und Punkt um Punkt nach Hause brachten. Das Scoreboard zeigte nach insgesamt sechs Hits und zwei Errors der Gäste eine 7:2-Führung für Aalen/Ellwangen an. Die weiteren Innings verliefen relativ ausgeglichen, doch im Gegensatz zum Gast konnte die Heimmannschaft regelmäßig Punkte nach Hause bringen. Heilbronn gelang das bei eigenem Schlagrecht nur noch einmal, vor allem weil das Pitching der Hausherren, das an diesem Tag fest in Behrscher Hand war, im Verbund mit der Feldverteidigung kaum etwas zuließ und für die notwendigen „Outs“ sorgte. So dauerte es bis zum achten Inning, in dem zunächst Christian Bertuch und Ludwig Behr das Ergebnis auf 12:3 schraubten und schließlich nach zwei weiteren gut platzierten Schlägen seines Bruders Emil Behr und Aalens Mike Tauporn Leo Behr den entscheidenden „Run“ zum 13:3 nach Hause laufen konnte.

Die SG Ellwangen/Aalen steht nach diesem Sieg mit einer Bilanz von sieben Siegen und zwei Niederlagen gemeinsam mit der Spielgemeinschaft Esslingen/Aichelberg/Nagold an der Tabellenspitze der Bezirksliga I. Damit kommt es an diesem Samstag zum ultimativen Endspiel um die Meisterschaft. Die SG Ellwangen/Aalen trifft dann in Aichelberg auf Mitspitzenreiter SG Esslingen/Aichelberg/Nagold. Mehr Spannung geht nicht.