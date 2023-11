Thinesh Selvaratnam ist der neue Jugendsozialarbeiter im Goldrain

Thinesh Selvaratnam ist jung und dynamisch, sozial engagiert und weltoffen, und in Ellwangen bekannt und gut vernetzt. Der sympathische 28-jährige, gebürtige Ellwanger ist seit 1. November bei der Pater Jeningen Jugend- und Altenhilfe gGmbH als Jugendsozialarbeiter eingestellt. Als solcher kooperiert er mit der Jugendsozialarbeit der Stadt Ellwangen und weiteren Institutionen, schwerpunktmäßig ist er im Bereich Goldrain tätig. Flexibilität und Niedrigschwelligkeit und insbesondere die Vernetzung sind in seinem Job sehr wichtig. Natürlich muss er auch Vertrauen aufbauen, das Vertrauen der Kinder und Jugendlichen gewinnen.

Bürgermeister Volker Grab, Karsten Dambacher, Sachgebietsleiter Soziales und Sport der Stadt Ellwangen, Sven van Meegen, leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Ellwangen, und Annette Kreidler, Geschäftsführerin der Pater Jeningen Jugend- und Altenhilfe gGmbH Ellwangen, haben am Donnerstag im Schülerhort Borromäum in der Hohenstaufenstraße 18 die neue mobile Jugendarbeit im Goldrain und den neuen Jugendsozialarbeiter vorgestellt. Thinesh Selvaratnam hat zunächst seinen Dienstsitz im Borromäum. Ab dem zweiten Quartal 2024 wird er im Gebäude Philipp-Jeningen-Platz 2 sein Büro haben.

Der Schülerhort wird von der gemeinnützigen Pater Jeningen Jugend- und Altenhilfe gGmbH betrieben: Gesellschafter sind die katholische Gesamtkirchengemeinde Ellwangen, die Sankt-Anna-Stiftung und die Dr. Fuchsberger'sche Stiftung. Im Schülerhort werden derzeit 22 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 14 Jahren betreut. Viele kommen mit dem Stadtbus, andere werden mit dem Auto gebracht.

Sie kommen nach der Schule in den Hort, erhalten dort ein Mittagessen und werden anschließend bei den Hausaufgaben und bei der Vorbereitung auf Klassenarbeiten betreut und unterstützt. Die Kinder und Jugendlichen, die aus verschiedenen Sozialisationen und Schulformen und aus verschiedenen Nationalitäten und Religionen kommen, haben im Borromäum auch die Möglichkeit zu verschiedenen Aktivitäten wie Spielen und Basteln.

Im Borromäum sei ein „ganzer Blumenstrauß von Gesellschaft von Ellwangen“ vertreten, berichtet Pfarrer Sven van Meegen. Darunter seien Kinder, die hochintelligent seien und Kinder, die ohne Begleitung nicht durchs Leben kämen. Der Sozialarbeiter solle in der Stadt Brücken bauen, so van Meegen. Thinesh Selvaratnam hat der Pfarrer und Hochschulprofessor an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heidenheim kennen und schätzen gelernt, wo Selvaratnam von Oktober 2020 bis September 2023 an der Fakultät Sozialwesen Soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt Kinder- und Jugendhilfe studiert hat. „Er ist wirklich ein absoluter Brückenbauer“, lobt van Meegen den Sozialpädagogen und Sozialarbeiter auch mit Blick auf dessen Biographie. Selvaratnams Eltern kamen 1994 aus Sri Lanka nach Ellwangen.

„Ich bin ein Ellwanger Urgestein“, sagt Selvaratnam. Aufgewachsen im Goldrain, besuchte er die Buchenbergschule, machte dort den Hauptschul- und den Werkrealschulabschluss und ging danach auf das Sozialwissenschaftliche Gymnasium des Kolping-Bildungswerks in Ellwangen, wo er 2017 sein Abitur bestand. Eine Zeitlang studierte er fürs Lehramt. Jetzt ist er Sozialarbeiter und als Ansprechpartner schwerpunktmäßig für den Goldrain tätig. Damit tritt Selvaratnam in die Fußstapfen der Sozialarbeiter der Mobilen Jugend- und Sozialarbeit des Deutschen Roten Kreuzes. Das DRK hat sich nach dem Ruhestand von Dieter Milz Ende 2021 aus diesem Bereich zurückgezogen.

Mit der Mobilen Jugend- und Sozialarbeit im Rotkreuzheim und den dortigen Sozialarbeitern Zita Forster und Dieter Milz kam Selvaratnam schon in seiner Jugend in Berührung. Er suchte sie auf, wenn er, außerhalb der Familie, bei typischen Jugendproblemen und Streitereien Unterstützung brauchte und nahm auch Angebote wie Computerkurse und Sportgruppen wahr. Bekannt ist Selvaratnam auch durch das Jugendzentrum. Denn seit seinem 14. Lebensjahr besucht der Ellwanger das Juze, seit Januar 2015 ist er Mitglied im Vorstand des Trägervereins.

Die Kosten für den Jugendsozialarbeiter teilen sich die Stadt, der Ostalbkreis und das Regierungspräsidium Baden-Württemberg. Während das RP 11.000 Euro im Jahr gibt, finanzieren Stadt und Landkreis den Restbetrag hälftig. Bürgermeister Volker Grab bezeichnete die Stelle als eine Fortsetzung von dem, was vorher vom Roten Kreuz geleistet wurde, und sprach von einem „absoluten Glücksfall“. Der Stadt sei dieser „Andock“ an eine Institution wichtig gewesen. Die Kooperation mit der Pater Jeningen Jugend- und Altenhilfe gGmbH und dem Borromäum sei eine gute, eine super Lösung.

Sven van Meegen begrüßte mit Blick auf die Integration der Menschen durch die soziale Arbeit das Netzwerk in der Stadt und verriet: „Wir bekommen nächstes Jahr noch zwei Sozialarbeiterinnen in Ausbildung von der Hochschule dazu.“ Karsten Dambacher hat den Arbeitskreis Soziale Arbeit in Ellwangen als Netzwerk aller Akteure auf diesem Gebiet wieder ins Leben gerufen. „Da ist Ellwangen wirklich Spitze“, meinte Sven van Meegen.

„Als ich gekommen bin, gab's noch keine Schulsozialarbeit in Ellwangen“, berichtete der städtische Jugendsozialarbeiter Andreas Unseld, der eng mit der Mobilen Jugend- und Sozialarbeit des DRK zusammengearbeitet hat. Die erste Schulsozialarbeit hatte die Buchenbergschule 2001, mittlerweile hat nahezu jede weiterführende Schule in Ellwangen eine Schulsozialarbeiterin oder einen -arbeiter, ab dem nächsten Sommer auch als letzte Schule die Schöner-Graben-Schule: Denn dann gibt es für die Buchenbergschule und die Schöner-Graben-Schule zusammen zwei. „Es ist kein einfacher Job“, sagt Annette Kreidler.