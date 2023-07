Theater und Rockmusik bei „Sommer in der Stadt“

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Sommer in der Stadt“ gibt es im demnächst noch besondere Veranstaltungen:

Am Mittwoch, 26. Juli, wird um 20 Uhr in der Theater–Senke im Schloss das Stück „Die Widerspenstige“ gezeigt. Der romantischste Sonnenuntergang von ganz Campanien hilft dem Wirt Signor Battista nicht bei seinem größten Problem: Keiner will seine kratzbürstige Tochter Katharina heiraten und solange die nicht unter der Haube ist, muss die jüngere Bianca warten. Da taucht Petruccio auf und wird als Retter in der Not verpflichtet. Die Sache entwickelt sich, allerdings nicht ganz so wie geplant. Das diesjährige Sommerstück der Theatermenschen hangelt sich grob an Shakespeares „Der Widerspenstigen Zähmung“ entlang, endet allerdings nicht mit Katharinas Kapitulation, sondern nimmt eine deutlich freundlichere Wendung — zumindest für einige der Beteiligten.

Weitere Freilichtaufführungen sind am 28. Juli, 30. Juli (bereits um 18 Uhr) und 4., und 5. August, jeweils 20 Uhr. Einlass jeweils eine halbe Stunde vor Beginn. Weitere Informationen unter www.theatermenschen.de.

Am Donnerstag, 27. Juli, ist ab 19.30 Uhr die Schwäbisch Haller Unplugged–Formation Acoustasonixs zu Gast im Cafe Omnibus. In der Trio–Urbesetzung mit Frank Engel an Akustikgitarre und Reibeisenstimme, Jürgen Maurer an diversen akustischen Saiteninstrumenten und Backgroundgesang und Steffen Sturm am Schlagzeug gibt es eine bedacht selektierte Mischung von Rock– und Poptiteln der Musikgeschichte. Dabei verstehen es die Musiker immer wieder, das Publikum mit einzubeziehen. Eintritt zwölf Euro an der Abendkasse. Einlass ab 18.30 Uhr. Bei Regenwetter entfällt das Konzert und wird an einem späteren Termin nachgeholt. Kontakt und Infos unter www.acoustasonixs.de.