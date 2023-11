The Monotypes rocken den Weihnachtsbaum

Treibende Songs und eingängige Hits aus dem Zeitalter der Rock’n’Roll- und Beatmusik, aktuelle Charthits im Stil der 50er und 60er Jahre, kombiniert mit einer explosiven und mitreißenden Bühnenpräsenz ‐ das ist die Band The Monotypes aus dem mittelhessischen Gießen. Am Samstag, 23. Dezember, sind sie beim Ellwanger Weihnachtsrock im Ballroom zu Gast.

Wilde Shows und perfekte Outfits, mehrstimmiger Gesang und treibende Beats, ein eindrucksvolles Bühnenbild und goldener Konfettiregen ‐ The Monotypes, Bobby, Jimmy, Dave, Andrew und Hank, interpretieren die Hits von Bands und Künstlern wie The Beatles, Chuck Berry, Little Richard, The Rolling Stones, Elvis Presley oder weiteren Mitbegründern der Rock’n’Roll-Geschichte und zelebrieren die Klassiker als hätten sie diese selbst geschrieben. Aktuelle Songs von Künstlern wie Taylor Swift, Beyoncé, Sia oder Jet erstrahlen durch die Interpretationen im Stil der 50er und 60er Jahre.

Die fünf Gießener können auf langjährige Live- und Bühnenerfahrung zurückblicken. So teilten sie sich die Bühnen mit Größen wie Laith Al Deen und Fools Garden. In ehemaligen Bands und Projekten und damals noch auf unterschiedlichen Wegen spielten sie zudem zum Teil zusammen mit Bands und Künstlern wie The Hives, Nena, Culcha Candela, Christina Stürmer, Stanfour oder Juli auf nationalen und internationalen Festivals.

Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 21 Uhr. Tickets zu 18 Euro im Vorverkauf (20 Euro an der Abendkasse) gibt es bei Juwelier Hunke, Telefon 07961/3636.