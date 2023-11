Temperatur-Achterbahnfahrt im Oktober

Der zweite meteorologische Herbstmonat startete rund um Ellwangen mit viel Sonnenschein und Temperaturen bis knapp 24 Grad. Noch wärmer war es einen Tag später, es gab unglaubliche 28,7 Grad. Das war der wärmste Oktober-Tag seit Beginn der Wetteraufzeichnungen Anfang der 1940er-Jahre an der Station Ellwangen-Rindelbach. Auch am Tag der Deutschen Einheit gab es mit 27,3 Grad einen Sommertag (Höchsttemperatur über 25,0 Grad). Erst war es lange freundlich, abends wurde es dann nass. Bis zum Ende der ersten Oktober-Dekade wechselten sich Sonne und teilweise auch mal dichtere Wolken ab.

Die Werte gehen etwas zurück, doch es bleibt viel zu warm für die Jahreszeit

Das ungewöhnlich hohe Temperaturniveau konnte nicht mehr gehalten werden, mit 16 bis 24 Grad war es aber immer noch viel zu warm für die Jahreszeit. Bis zur Monatsmitte gab es noch zwei weitere Sommertage: am 11. Oktober (25,6 Grad) und 13. Oktober (27,8 Grad). Zur Mitte des Monats gelangte zwischen einem Hoch bei Island und tiefem Luftdruck über Skandinavien vorübergehend kältere Luft auf die Ostalb, was einen starken Temperatursturz auf herbstliche Werte zur Folge hatte. Zwischen dem 15. und 18. des Monats lagen die Werte zwischen acht und zwölf Grad. Es wechselten sich Sonne, Wolken und ein paar Schauer ab. Danach stiegen die Werte langsam wieder an, allerdings blieb es unbeständig. Die dritte Dekade war geprägt von Tiefdruck. Es fiel häufig Regen. Es gab aber auch einzelne trockene Tage, an denen häufig die Sonne schien. Die Temperaturen pendelten sich zwischen zwölf und 18 Grad ein.

Der viertwärmste Oktober seit Aufzeichnungsbeginn

Mit im Schnitt 11,5 Grad lag der Oktober 2,6 Grad über dem langjährigen Mittel. Somit war es der viertwärmste Oktober. Es fielen insgesamt 69,5 Liter pro Quadratmeter, somit hat der zehnte Monat des Jahres sein Niederschlagssoll erreicht (68,9). Die Sonne machte 21 Überstunden. Normal sind 108,5 und in diesem Jahr waren es 129,5 Sonnenstunden. Insgesamt gab es im Oktober 2023 vier Sommertage, so viele wie noch nie. Doch auch der Frost nahm schon eine Rolle ein. In drei Nächten lag die Temperatur unter dem Gefrierpunkt. Am kältesten war es mit ‐2,4 Grad in der Nacht zum 16. Oktober.