Tannenweg Richtung Eggenrot: Anwohnerin beklagt überhöhte Geschwindigkeiten

Volker Grab hat prompt reagiert und die Überprüfung der Geschwindigkeit auf dem betreffenden Streckenabschnitt veranlasst. Eine Ellwangerin hatte sich über ein soziales Netzwerk direkt an den Ellwanger Bürgermeister gewendet. Es geht um eine Strecke im Ortsteil Braune Hardt vom Tannenweg in Richtung Eggenrot. Besonders in den Morgenstunden soll es zu überhöhten Geschwindigkeiten kommen. Nach Aussage der Anwohnerin kommt es hier teilweise zu Geschwindigkeitsüberschreitungen von bis zu 30 Kilometern pro Stunde. Die Frau sieht hier eine Gefährdung der Anwohner, Tiere, Spaziergänger und Fahrradfahrer, wonach aus ihrer Sicht ein dringender Handlungsbedarf besteht.

Nach Auskunft der Stadt Ellwangen wurde am Mittwoch ein Verkehrszählungsgerät im Tannenweg angebracht. Dadurch werden der Stadt zeitnah aktuelle Zahlen zur Geschwindigkeit und Anzahl der Fahrzeuge geliefert. Zeitnah soll ein Radarinfogerät im Bereich des Kindergartens im Tannenweg angebracht werden. Zusätzlich soll noch vor Schulbeginn in mobiler Form geblitzt werden, teilt die Stadtverwaltung mit. Im Anschluss an die Ergebnisauswertung soll sich zeigen, ob weitere Maßnahmen notwendig und die Einwende berechtigt sind.

Eine weitere Nutzerin des sozialen Netzwerks schrieb zu der Unterhaltung zwischen der Anwohnerin und Volker Grab, dass sie auch in der Dalkinger Straße Handlungsbedarf festgestellt habe.