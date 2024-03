Tagespflege Sankt Anna in Ellwangen erhält neuen Kleinbus

Über einen neuen, rollstuhlgerechten Kleinbus kann sich jetzt die Tagespflege Sankt Anna in Ellwangen freuen. Das knapp 60.000 Euro teure Fahrzeug wurde und wird größtenteils durch Spenden und den Förderkreis der Tagespflege finanziert. Vor seiner Inbetriebnahme erfolgte am jüngst eine ökumenische Segnung. Nötig war die Neuanschaffung, weil der „dienstälteste“ der drei bislang eingesetzten Busse nach weit mehr als 200.000 Kilometer den einschlägigen Anforderungen nicht mehr länger genügt. Begrüßt wurden die Gäste der Feier durch die Generaloberin der Anna-Schwestern, Schwester Judith Benz.

„Dass wir den Kauf dieses Fahrzeugs so großzügig unterstützen konnten und können, ist nur möglich aufgrund der zahlreichen bereits eingegangenen und in Aussicht gestellten Spenden sowie dank der Beiträge unserer derzeit 144 Mitglieder“, sagte der Vorsitzende des Förderkreises Quintus Scheble anlässlich der offiziellen Übergabe des Busses. Allein der Förderkreis habe in einer ersten Rate 25.000 Euro beigesteuert. Herzlich dankte Scheble allen Sponsoren mit dem ausdrücklichen Hinweis: „Durch Ihre Unterstützung leisten Sie nicht nur finanzielle Hilfe, vielmehr Sie bringen damit auch Ihre Wertschätzung für die segensreiche Arbeit in der Tagespflege Sankt Anna zum Ausdruck.“

Ökumenisch gesegnet wurde das Fahrzeug von Prädikantin Gabriele Fiedler und Pfarrer Anton Eßwein auf dem Platz vor der Tagespflege. Beide betonten, mit den Gebeten und dem Segen verbunden sei der Wunsch, Gott möge alle Nutzerinnen und Nutzer, also sowohl Fahrer als auch Fahrgäste, beschützen und behüten.

Die Busse dienen dem Transport der Tagespflegegäste von zu und nach Hause. Somit werden auch die Angehörigen entlastet. Realisierbar ist dieses Angebot nur durch den Einsatz der momentan zwölf ehrenamtlichen Fahrer. Den Fahrern wie auch den engagierten Mitarbeiterinnen der Tagespflege dankte Quintus Scheble für ihren unentbehrlichen und wertvollen Beitrag zum erfolgreichen Betrieb dieser Einrichtung. „Über die Bereitschaft weiterer Ellwanger Bürgerinnen und Bürger, sich ebenfalls für den Fahrdienst zur Verfügung zu stellen, würden wir uns sehr freuen“, so Scheble. Auch neue Mitglieder im Förderkreis seien höchst willkommen. Weiter Informationen im Internet unter www.anna-schwestern.de/foerderverein.html