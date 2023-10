Mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Aalen sind am Dienstag gegen 17.45 Uhr in die Landeserstaufeinrichtung für Flüchtlinge (LEA) in Ellwangen ausgerückt, nachdem es dort zu Tätlichkeiten während der Essensausgabe gekommen war. In diesem Zusammenhang wird gegen drei 19 Jahre alte Männer eine Anzeige wegen Körperverletzung vorgelegt, teilt die Polizei mit.