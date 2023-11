Wenn Menschenrechtsaktivist Omar Alshogre an Syrien denkt, hat er ein anderes Land vor Augen als jenes, wie es seit mehr als zwölf Jahren in den Medien gezeigt wird. „Mit 14 oder 15 habe ich mir nie Gedanken über Demokratie oder Freiheit gemacht. Ich hatte meine Freiheit und ein Mädchen, in das ich verliebt war. Das war alles, was für mich zählte“, hat Alshogre bei einem Besuch in der Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge (LEA) in Ellwangen von der Zeit vor dem Krieg erzählt.

Auf Einladung von Amnesty International Deutschland besucht der ehemalige syrische Flüchtling dieser Tage Gesprächsrunden in Stuttgart, Ulm, Karlsruhe, Berlin und eben auch Ellwangen, um seine Erfahrungen im Bürgerkrieg und auf der Flucht vor dem syrischen Terrorregime zu teilen. Denn was am 18. März 2011, dem Tag des Ausbruchs des syrischen Bürgerkriegs, mit einem Anruf und dem Besuch einer Demonstration aus reiner Neugier beginnt, entpuppt sich für den heute 28-Jährigen in den folgenden Jahren als ein Albtraum unmenschlicher Gewalt.

Für seine Teilnahme an Protesten gegen das syrische Regime unter Präsident Baschar al-Assad wird Alshogre ab März 2011 immer wieder festgenommen und schließlich als politischer Gefangener in einem Gefängnis nahe Damaskus inhaftiert. In dieser Zeit muss er täglich schwere Folterungen über sich ergehen lassen. An einen Gedanken klammert er sich in den ersten Monaten aber vehement: „Ich war mir sicher, meine Mutter - eine einflussreiche Frau - würde uns hier herausholen.“ Als 2014 sein ebenfalls inhaftierter Cousin stirbt und ihn schließlich die Nachricht erreicht, seine Heimatstadt sei ausgelöscht worden, sinkt seine Hoffnung auf Befreiung.

2015 wird er allerdings nach einer Scheinexekution unverhofft doch noch von seiner Mutter befreit und in die Türkei geholt. 15.000 Dollar Bestechungsgeld hatte sie dafür an das Gefängnis gezahlt. Seine Freilassung aus der Haft selbst habe er nicht mitbekommen, erst inmitten von Natur sei er nach der Scheinhinrichtung zu sich gekommen. „Ich dachte zuerst, ich sei im Himmel. Ich habe geweint und gelacht, weil ich Angst vor den Schmerzen beim Sterben hatte und es ja nun gar nicht wehgetan hatte“, erzählte er von diesen ersten Momenten in Freiheit. „Ich war aber gleichzeitig auch sehr hungrig und habe dann das ganze Blut und die Foltermale an meinem Körper gesehen. Das hat mich zum Nachdenken gebracht, wo ich wirklich bin. Am Leben zu sein, erschien mir als schlechteste Option.“ Daraufhin habe ihn ein Fremder abgeholt und gesagt: „Steh’ auf, ich nehme dich mit, um deine Mutter zu treffen.“ In einem türkischen Camp trifft er dann tatsächlich auf seine lange totgeglaubte Mutter, und von dort aus gelingt ihm dann die Flucht bis nach Schweden. Dort wird er zunächst einmal wegen einer Tuberkulose-Erkrankung, Verletzungen durch die Folter sowie starkem Untergewicht in ein Krankenhaus eingewiesen. Kurz zuvor lernt er jedoch im Wartezimmer eine Familie kennen, die ihn später bei sich aufnehmen wird und ihm so den Weg in eine sichere Zukunft ebnet. „Wir haben einen leeren Platz in unserem Herzen und einen leeren Platz in unserem Haus“, schreiben sie ihm auf Facebook und laden ihn so zu sich ein. Als ihr Ziehsohn besucht er die Highschool und beginnt danach, auf verschiedenen Medienkanälen auf die Verbrechen des Assad-Regimes aufmerksam zu machen. Dabei zieht er vor europäische Gerichte, sagt vor deutschen Anwälten und europäischen Ermittlern zu den in Syrien begangenen Kriegsverbrechen aus, um Verfahren gegen das syrische Terrorregime in Gang zu bringen. Ende 2021 darf Alshogre in diesem Zuge vor dem UN-Sicherheitsrat sprechen. Als Direktor der „Syrian Emergency Task Force“ setzt er sich mit Experten und Anwälten dafür ein, syrische Kriegsverbrecher vor Gericht zu bringen. Bei seinem Besuch in der LEA nahm sich Alshogre viel Zeit für die Fragen der Gesprächsteilnehmer, unter denen auch Bewohner der Erstaufnahmestelle waren. Im Anschluss ließ er sich außerdem von LEA-Leiter Berthold Weiß in einem Rundgang die Einrichtungen zeigen und kam mit syrischen Geflüchteten ins Gespräch. Auf die Frage, wie Integration in Deutschland, wirklich gelingen kann, gab der syrische Aktivist eine klare Antwort: „Das erste Gefühl, dass die Leute haben müssen, ist, sich willkommen zu fühlen.“ Auch findet Integration aus seiner Sicht nicht in den Flüchtlingseinrichtungen statt, sondern erst in Kontakt mit der Gesellschaft. „Du lernst eine Sprache erst, indem du Freunde findest. Wenn Du keinen Grund hast, mit jemandem zu kommunizieren, dann lernst du es auch nicht.“