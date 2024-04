SWR1 sendet live aus Ellwangen

Die „Für uns in Baden-Württemberg“ Tour von SWR1 macht am Dienstag Halt in Ellwangen. Ab 12 Uhr wurde live vom Fuchseck gesendet.

Blick hinter die Kulissen möglich

Bei wechselhaftem Wetter nutzen die Ellwanger die Zeit ohne Regen, um sich den Trailer des SWR näher anzusehen. Während einige Zuhörer nur dem Programm lauschen, nutzen vor allem einige jüngere Besucher die Chance, einen Blick in das Studio zu werfen und den Moderatoren über die Schulter zu schauen und ihnen Fragen zu stellen.

Über einen Bildschirm wird das Geschehen im Studio, nach draußen auf den Platz vor dem Trailer übertragen. Begeistert schaute dort eine Gruppe Kinder, jeder mit einem Eis in der Hand, auf den Bildschirm, um mitzubekommen, was in der Moderationskabine passiert. Doch auch vor dem Trailer war Programm geboten.

Stefan Powolny, Geschäftsführer der Landesgartenschau GmbH, erklärte am frühen Nachmittag im Interview Moderatorin Stefanie Anhalt die aktuellen Planungen zur Landesgartenschau. Auch verriet er, was aus seiner Sicht, das Highlight der Gartenschau wird, nämlich der Brückenpark.

Als weitere Aktion hat das Fahrradgeschäft „Abgefahren“ einen Servicestand neben dem Trailer aufgebaut. Ein paar E-Bike-Fahrer nutzten die Möglichkeit, um dort ihre Räder checken zu lassen. Bis 18 Uhr sendet der SWR noch vom Fuchseck.