Ob in Gebäckstücken, in Eiscreme, Säften, Bonbons oder Gummibärchen — in all diesen Produkten enthalten Zucker. Lange war für Lebensmittelhersteller Zucker mit etwa 400 Euro pro Tonne ein recht günstiger Rohstoff — seit einigen Monaten steigen die Preise allerdings drastisch an, laut Statistischem Bundesamt um mehr als 72 Prozent. Eine Entwicklung, die sich vor allem bei den Ellwanger Eisdielenbesitzern und beim „Virngrundbäcker“ deutlich bemerkbar macht.

1,35 Euro statt 65 Cents

So auch bei Adriano Marques, Geschäftsführer der beiden Eisdielen „Eiscafé Da Claudio“ und „Fontanella“ in der Innenstadt. Rund 1500 Kilogramm Zucker braucht er in den Sommermonaten für seine Eiskreationen. Hat er pro Kilogramm Zucker 2022 noch durchschnittlich 65 Cents bezahlt, hat sich der Einkaufspreis nun auf 1,32 Euro verdoppelt. Kostensteigerungen in ähnlichen Dimensionen seien auch bei Milch und Sahne zu beobachten.

Sowohl im Eiscafé Da Claudio als auch im "Fontanella" hat Inhaber Adriano Marques den Preis pro Kugel Eis dieses Jahr um 20 Cents angehoben. (Foto: Larissa Hamann )

Im Vergleich zum Vorjahr hatte der Eisdielenbesitzer den Preis für die Kugel Eis schon um 20 Cents erhöht. Ob er auch in der kommenden Saison angesichts den aktuellen Preis von 1,50 pro Kugel noch einmal anheben muss, hält sich Marques noch offen.

Marques: 1,50 Euro pro Kugel sind für Ellwangen fair

Im Mai dieses Jahres betonte er im Gespräch mit der „Ipf– und Jagst–Zeitung/Aalener Nachrichten“, dass er 1,50 Euro pro Kugel für einen fairen Preis in einer Kleinstadt wie Ellwangen halte. Seine Devise lautet daher: „Ich verkaufe lieber mehr Eis zu einem niedrigeren Preis, anstatt weniger Eis zu einem höheren Preis.“

Es tut mir von Herzen leid, wenn ältere Leute vorbeikommen und sich das Eis nicht mehr leisten können. Sandro Ortolan, Inhaber des Eiscafé Sandro

Dieser Meinung ist auch Sandro Ortolan, obwohl auch in seiner Eisdiele an der Marienstraße 36 die hohen Zuckerpreise bei der Produktion des Speiseeises spürbar ins Gewicht fallen. Hat Inhaber von „Eiscafé Sandro“ im vergangenen Jahr noch 59 Cents pro Kilogramm Zucker bezahlt, kostet es ihn nun rund 1,40 Euro.

Um kostendeckend zu arbeiten, müsste er seine Kugeln mittlerweile für 1,70 Euro anbieten, so Ortolan, das hält er aber nicht mehr für sozialverträglich: „Es tut mir von Herzen leid, wenn ältere Leute vorbeikommen und sich das Eis nicht mehr leisten können.“ Spätestens in der kommenden Saison wird er seine Preise aber wohl weiter anheben müssen. „Die Kosten für Rohstoffe lassen uns da keine Wahl“, so Ortolan weiter.

Hoher Zuckerpreis betrifft auch die Backindustrie

Auch beim Backen ist Zucker unersetzlich: Er bringt Süße ins Gebäck, sorgt aber auch für Stabilität beim Teig und bildet die Nahrungsgrundlage für Hefen und Bakterien — das gilt auch für die Produkte des Ellwanger Bäckereibetrieb „Virngrundbäcker“. Zwischen zwölf und 15 Tonnen verbraucht die Bäckerei jährlich. Die hohen Zuckerkosten seien bereits im vergangenen Jahr ein zentrales Thema gewesen, erklärt Geschäftsführer Pius Ehrler auf Anfrage.

Allerdings sei Preis für den Rohstoff aktuell so hoch wie schon seit Langem nicht mehr. Wie im Fall der Ellwanger Eisdielen haben sich auch für den „Virngrundbäcker“ die Einkaufspreise von Zucker nahezu verdoppelt. Der Bäckermeister kündigt daher an, dass das Unternehmen nicht umhinkommen werde, die Preise für seine Produkte an die Kostensteigerungen anzupassen.

Wirtschaftlichen Vereinigung Zucker: Darum ist der Zuckerpreis so hoch

Die Gründe, warum der Zuckerpreis derzeit so stark ansteigt, sind vielfältig. Zum einen sei die Zuckerrübenernte im vergangenen Jahres unterdurchschnittlich schlecht ausgefallen, sagt Sandra Fürderer von der Wirtschaftlichen Vereinigung Zucker. Die Rüben seien durch die monatelange Dürre wesentlich kleiner ausgefallen, was sich auch auf den Zuckeranteil ausgewirkt habe.

Ein weiterer Preistreiber sei speziell im vergangenen Jahr der — mit Blick auf die Energiekosten — ungünstige Zeitpunkt zur Produktion des neuen Zuckers gewesen. Denn Rüben dafür werden üblicherweise in den Herbst– und Wintermonaten geerntet und verarbeitet. „Das war aber genau die Zeit, in der die Energiepreise wahnsinnig hoch waren“, so Fürderer. Zeitgleich seien, wie bei anderen Agrarprodukten, auch die Preise für die Rüben gestiegen.

Auch in anderen Ländern haben Dürren die Ernten beeinträchtigt

Ein weiterer Faktor, der den Zuckerpreis stark beeinflusst, ist die Abhängigkeit Deutschlands vom Weltmarkt. Auch in anderen Ländern wie Frankreich oder Brasilien fielen die Ernten schlechter aus. Einige Zuckerrohrhersteller in Brasilien, Indien und Thailand sind deshalb sogar auf die lukrativere Herstellung von Biokraftstoff umgestiegen sind.

Könnte es einen Zuckerengpass geben?

Einen Engpass, bis im Herbst Zuckernachschub kommt, erwartet die Wirtschaftlichen Vereinigung Zucker allerdings nicht. „Bis jetzt haben wir es immer geschafft, die Nachfrage zu decken und das wird auch dieses Mal so sein“, betont die Pressesprecherin. Entspannt ist die Stimmung diesbezüglich auch bei den Ellwanger Händlern.

Über Zuckerengpässe machen sich aktuell weder der „Virngrundbäcker“ noch die beiden Eisdielenbesitzer Sorgen. „Das Kontingent für das Jahr 2023 ist gesichert. Und für 2024 werden wir eben einen neuen Kontrakt zu den erhöhten Preisen verhandeln müssen“, so Ehrler.

Auch Patrick Haas, Inhaber einer Ellwanger Mandelbrennerei, erwartet nicht, dass ihm der Zucker auf absehbare Zeit ausgehen könnte. Von seinem Großhändler habe er bisher ebenfalls nichts Gegenteiliges gehört. Auch er habe zwar beobachtet, dass der Zucker für seine gebrannten Nüsse und Kerne in den vergangenen Monaten durchaus teurer geworden ist, seine Preise werde er deshalb aber nicht die anpassen.

Entspannung aktuell eher nicht zu erwarten

Ob sich der Zuckermarkt mit der kommenden Rübenernte wieder entspannt, ist derzeit laut Sandra Fürderer noch nicht absehbar. In Hinblick auf die hohen Energie–, Produktion– und Personalkosten rechnet sie aber vorerst nicht mit einer Entspannung. Verbraucherinnen und Verbraucher werden künftig also nicht nur in Ellwangen weiterhin für Süßes tiefer in die Tasche greifen müssen.