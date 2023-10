Die EnBW ODR AG senkt trotz deutlich steigender Netzentgelte, ab dem 1. Januar 2024 die Preise für Strom und Gas drastisch ab. Das gibt der Energiekonzern mit Sitz in Ellwangen am Montagnachmittag in einer Pressemeldung bekannt.

Der Gaspreis sinkt damit im Schnitt um zirka ein Drittel, das entspricht rund 6 Cent pro Kilowattstunde, ab. Beim Strompreis senkt die ODR die Preise um zirka 15 Prozent, und damit etwa 7 Cent pro Kilowattstunde ab.

EnBW ODR passt die Preise automatisch an

Wie die EnBW ODR weiter mitteilt, werden die Preissenkung für alle Kunden automatisch durchgeführt. Die Betreffenden erhalten dafür bis Ende November ein individuelles Schreiben, das über die spezifische Preisanpassung informiert.

Die vergünstigten Preise stehen im Gegensatz zu den erhöhten Netzentgelten, die ebenfalls ab Januar 2024 in Kraft treten. Die EnBW ODR bittet in diesem Zusammenhang ihre Kunden, diese Differenz bei ihrem Wettbewerbsvergleich zu berücksichtigen. Im Versorgungsgebiet der ODR-Netze werden diese beispielsweise für Stromkunden um rund 20 Prozent ansteigen, heißt es in der Mitteilung.

Geringere Kosten trotz höherer Entgelte

Die höheren Netzentgelte sind allerdings schon in den neuen, niedrigeren Preisen mit einberechnet. Aktuelle Wettbewerbsangebote berücksichtigen diese Erhöhung nicht, so die ODR. Es sei zu erwarten, dass die Netzentgelte in allen Netzbereichen zu Jahresbeginn spürbar ansteigen werden.

Die Netzentgelte werden von den jeweiligen Netzbetreibern festgelegt und bestehen aus verschiedenen Komponenten. Sie dienen der Instandhaltung, Modernisierung und Weiterentwicklung der Energieinfrastruktur, die die Grundlage für die Versorgungssicherheit und die Energiewende bildet. Das Netzgelt garantiere damit nicht eine zuverlässige Energieversorgung, sondern fördere auch eine nachhaltige und zukunftsorientierte Energieinfrastruktur.

Beschaffungspolitik wirkt sich maßgeblich auf die Preise aus

Wie die EnBW ODR erklärt, seien die Preiserhöhungen zu Beginn des Jahres 2023 und die darauffolgende Senkung zu Beginn des Jahres 2024 eng mit unserer strategischen Beschaffungspolitik verbunden. „Wir setzen auf eine vorausschauende Herangehensweise, um stabile Durchschnittspreise zu gewährleisten.

Diese unterscheiden sich jedoch von den aktuellen Marktpreisen, da die von uns bezogene Energie in mehreren Teilmengen über einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren am Großhandelsmarkt erworben wurde“, heißt es in der Mitteilung dazu. Somit reagieren die Preise nach Angaben der ODR nicht unmittelbar auf kurzfristige Marktschwankungen, weder nach unten noch nach oben.