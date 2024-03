Strafverteidiger wettert vor Gericht gegen die Cannabis-Legalisierung

Vergangene Woche wurden zwei junge Männer im Amtsgericht Ellwangen zu Haftstrafen wegen Drogenhandels verurteilt. Eigentlich nichts Ungewöhnliches im juristischen Alltag. Besondere Aufmerksamkeit erregte dabei jedoch einer der Strafverteidiger, der in seinem Schlussvortrag zu einer Schelte gegen die Cannabis-Legalisierung ausholte. Äußerst selten kommt es vor, dass Juristen im Gerichtsaal öffentlich den Gesetzgeber anzweifeln und dessen Vertreter gar als „Vollpfosten“ bezeichnen.

Viele Zuschauer hatten sich zur Verhandlung am Freitagmorgen im Gerichtssaal des Amtsgerichts versammelt, darunter hauptsächlich Angehörige und Freunde der beiden Beschuldigten aus Crailsheim. Den 21-Jährigen wurde seitens der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, im vergangenen Jahr mit Drogen in nicht geringer Menge Handel getrieben zu haben.

Beide Angeklagten sind vorbestraft

Einer der Angeklagten ist syrischer Staatsbürger, vorbestraft und soll als Kopf des Drogenhandels mit Kontakten nach Stuttgart und Frankfurt an Rauschgift gelangt sein und es verkauft haben. Der zweite Beschuldigte, ein bereits zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilter, gebürtiger Rumäne, soll zunächst als Kurier und später mit mehr Verantwortung im Drogengeschäft mitgearbeitet haben.

Mit im Bunde hatten sie einen dritten Mann aus Schopfloch, der Kurierfahrten erledigte. Dieser war bereits an einem bayrischen Gericht verurteilt worden.

Kiloweise Cannabis, Hasch und Kokain verkauft

Über 60 Kilogramm Cannabis, Hasch und Kokain sollen sie in mindestens vier Kurierfahrten gemeinsam mit einem Dritten gekauft und gewinnbringend weiterverkauft haben. Der Vertrieb, so der Staatsanwalt, soll über Messenger-Dienste wie Snapchat und Telegram erfolgt sein.

Richter Michael Schweiger merkte an, dass beide Angeklagten „deutlich was mitbringen“. Vieles spreche für eine Jugendstrafe, da beide Männer zum Zeitpunkt der Tat noch 20 Jahre alt waren. Außerdem würden hohe illegal erwirtschaftete Beträge, beim einen 330.000, beim anderen 360.000 Euro, im Raum stehen, die eingezogen werden. Der Richter platzierte noch vor der Befragung den Hinweis, ein Geständnis könne zugunsten beider ausgelegt werden.

Beide Männer legen ein Geständnis ab

Beide Männer räumten daraufhin sämtliche Vorwürfe ein. Lediglich der von der Staatsanwaltschaft errechnete Verkaufswert der Drogen sei nicht so hoch gewesen, merkte einer der Verteidiger an.

Wie die Polizei den beiden 21-Jährigen auf die Schliche gekommen ist, stellte sich bei den Zeugenbefragungen heraus. Dort sagten zwei leitende Ermittler aus, dass sie ein anonymer Hinweis auf die Spur der Drogenhändler geführt habe.

Im Hausgang des dritten im Bunde sei wohl starker Marihuana-Geruch aufgefallen. Nach einer Wohnungsdurchsuchung, bei der drei große Beutel Cannabis gefunden wurden, packte der mittlerweile in Nürnberg inhaftierte Kurier aus und führte die Behörden nach mehreren Befragungen zu den beiden Crailsheimern.

Cannabis-Abhängigkeit in jungen Jahren

Bei der Befragung der Jugendgerichtshelferinnen wurde klar, dass der angeklagte Syrer, der 2015 ohne seine Eltern als Zwölfjähriger nach Deutschland geflohen ist und viel auf sich allein gestellt war, schon in jungen Jahren Cannabis-Abhängig wurde. Zwar habe er schnell Deutsch gelernt und 2019 seinen Hauptschulabschluss absolviert, den Drogen habe er aber erst seit seinem U-Haftantritt den Rücken gekehrt und warte nun auf eine Therapie.

Mittlerweile sei er Vater geworden und, so die Einschätzung der Jugendgerichtshelferin, wolle auch deshalb sein altes Leben hinter sich lassen.

Ganz ähnlich verhält es sich beim 21-jährigen Rumänen, der 2014 mit seiner Mutter nach deren Trennung vom Vater nach Deutschland kam. Auch er sei viel allein gewesen, habe keine Vaterfigur im Leben gehabt und sei früh alkohol- und drogenabhängig geworden. Eine Therapie sei erfolglos gewesen. In Haft habe aber ein Umdenken stattgefunden. Beide Biografien geben laut den Sozialarbeiterinnen her, das Jugendstrafrecht anzuwenden.

Verteidiger schimpft über Legalisierung der Droge

Am Ende wurden beide Drogendealer zu einer Jugendhaftstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt. Außerdem werden jeweils Geldbeträge in Höhe von über 200.000 Euro eingezogen. Der kurioseste Teil der Verhandlung aber spielte sich schon vor dem Urteilsspruch ab.

Der Verteidiger des 21-jährigen Rumänen merkte an, dass beide Angeklagten in jungen Jahren in die Cannabis-Abhängigkeit gerutscht waren und zu dealen angefangen haben, um ihren Konsum zu finanzieren. Die „Vollpfosten von Gesetzgeber“ würden die Droge nun auch noch legalisieren, sodass Jugendliche noch einfacher in Kontakt mit dem Kiffen kommen können. Das sei ein großer Fehler. „Es ist und bleibt die Einstiegsdroge.

Die Sesselfurzer aus der Gesetzgebung sollten auf uns, die an der Front kämpfen, hören“, so der Anwalt. Dass sein Mandant auch alkoholabhängig ist, blieb dabei unerwähnt.