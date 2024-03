Stiftsbund Ellwangen startet ins Kleinkunstprogramm

Der Stiftsbund Ellwangen startet in sein diesjähriges Kleinkunstprogramm. Die ersten beiden Auftritte bestreiten Michael Krebs und Timm Sigg. Die Veranstaltungen immer im Atelier Kurz in Ellwangen statt, Beginn jeweils 20.30 Uhr. Wie gewohnt finden die Veranstaltungen freitags statt, nur der erste Termin mit Michael Krebs stellt eine Ausnahme dar - er wurde auf Samstag, 23. März, gesetzt.

Der in Schwäbisch Hall geborene Michael Krebs war zwar schon während seines Musikstudiums in Hamburg der Klassenclown, aber dass Musik und Ironie sein persönliches Dreamteam sind, hat der Songwriter auf der Bühne gelernt, heißt es in der Ankündigung. Seit bald zwei Jahrzehnten tourt er im deutschsprachigen Raum. Auf seiner 20-Jahre-Jubiläumstour präsentiert er sein Programm „Da muss mehr kommen“.

„Der Professor und das liebe Pi“ ist der Titel des zweiten abendfüllenden Soloprogramms des Mathematikprofessors und Klavier-Kabarettisten Timm Sigg. Selbstironisch, einfühlend und wortwitzig beleuchtet Timm Sigg die Tücken der Beziehungen zwischen Nerds und Nicht-Nerds, wie die Veranstalter in ihrer Mitteilung schreiben. Dabei gehe er wesentlichen Fragen des Lebens nach wie: „Hat Pippi Langstrumpf die Mathematik revolutioniert?“ oder „Warum gibt es bald keine Ingenieure mehr?“

Karten im Vorverkauf gibt es in der Tourist-Info in Ellwangen, Telefon 07961/84303, bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen oder unter https://www.reservix.de. Die Karten kosten 25 und 20 Euro (für Mitglieder des Stiftsbunds sowie 5 Euro für Schülerinnen und Schüler und Studierende.