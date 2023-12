Sternsinger seit mehr als 75 Jahren unterwegs

„Christus mansionem benedicat“ - mit diesem Segensspruch ziehen die Sternsinger anlässlich des Dreikönigsfestes am 6. Januar traditionell von Haus zu Haus. Seit über 75 Jahren sind zwischen 1. und 6. Januar die Ellwanger Sternsinger unterwegs. Mit Gebeten und mehrstimmigem Chorgesang bringen sie den Segen in die Häuser und Wohnungen der Stadt und sammeln Spenden für Menschen in Not. Hiermit werden Projekte in Afrika und Südamerika von aus Ellwangen stammenden Missionarinnen und Missionaren unterstützt.

Am 1. Januar 2023 werden die Sternsinger um 14 Uhr in der Basilika Sankt Vitus ausgesendet und am 6. Januar singen sie im Rahmen einer Wortgottesfeier um 15 Uhr in der Hl. Geist Kirche. Auch kommen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen nach Anmeldung vom 1. bis 6. Januar 2023 in die Häuser und Wohnungen der Seelsorgeeinheit Ellwangen. In den Kirchengemeinden Eggenrot und Neunheim sind eigene Sternsinger unterwegs, ebenso in Rotenbach und in Teilen von Schrezheim.

Im Zeitraum von 27. bis 31. Dezember werden die Haushalte über den genauen Besuchstermin der Sternsinger informiert. Wer die Sternsinger in den letzten Jahren zu Gast hatte, ist auf deren Listen vermerkt. Haushalte, die die Sternsinger erstmals zuhause empfangen möchten, die seit der letzten Aktion umgezogen sind, oder bei welchen der Besuch im letzten Jahr unerwünscht ausblieb, melden sich unter Angabe von Name und Adresse bitte bis spätestens vierten Advent im Pfarrbüro Sankt Vitus. Kontakt: Pfarrbüro Sankt Vitus (Sekretariat Birgit Schiele) Priestergasse 11, 73479 Ellwangen; Telefon: 07961/924950, E-Mail: [email protected].

Haushalte, die im Jahr 2024 keinen Besuch der Sternsinger wünschen, aber dennoch eine Spende abgeben möchten, können diese direkt auf das Spendenkonto der Sternsinger überweisen (Kreisparkasse Ostalb, IBAN: DE62 6145 0050 0110 6011 79, Verwendungszweck: Sternsinger + Kirchengemeinde, die Zustellung einer Spendenquittung erfolgt durch die Kirchengemeinde unter Angabe ihrer Adresse im Verwendungszweck).

Die Ellwanger Sternsinger freuen sich auch in diesem Jahr über neue Sängerinnen und Sänger. Wer mindestens 16 Jahre alt ist und bei den Ellwanger Sternsingern mitsingen möchte, ist herzlich eingeladen bei den Proben vorbeizukommen. Diese finden an den Adventssamstagen um 18 Uhr im Proberaum des Stiftschores im Jenningenheim statt. Weitere Infos zum Ablauf der Proben und der Aktion sind per Email an [email protected] zu erhalten.