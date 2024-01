Der Steg über die Bahnlinie zum Gelände der Landesgartenschau ist in Ellwangen nicht unumstritten. Vor allem einige Anwohner sehen den Bau einer Brücke kritisch. Trotz steigender Kosten und kritischer Stimmen aus dem Bauausschuss wollen LGS GmbH und Stadtverwaltung am Bau der „Querung Bachgasse“ festhalten.

Stefan Powolny, Geschäftsführer der LGS GmbH, bezeichnete den Steg über die Bahnlinie als „Kernstück“ des Mottos „Ellwangen an die Jagst“. Dieser ermögliche nicht nur einen barrierefreien Zugang aus der Innenstadt, sondern verbinde diese mit Wohnsiedlungen und Freizeiträumen jenseits der Gleise.

Unterführung kann wohl nicht ausgebaut werden

Der alternative Vorschlag, die Unterführung bis zum Brückenpark zu verlängern und für die Barrierefreiheit mit Aufzügen auszustatten, sei nicht umsetzbar. Denn die Gäste sollen direkt auf das LGS-Gelände geführt werden, statt den Mühlgraben überqueren zu müssen.

Die Unterführung zu verlängern, sei auch nicht möglich, weil ein Abwassersammler im Weg sei. Komplette Barrierefreiheit zu erlangen, ist laut Powolny ohne eine Brücke mit integrierten Aufzügen „illusorisch“.

Ende Januar will die Stadt das Bauprojekt, das im Sommer 2025 fertig sein soll, ausschreiben. Das berichtete Tiefbauamtsleiterin Susann Howedank. Im April oder Mai sollen die Bauarbeiten dann vergeben und im Juni oder Juli begonnen werden.

Im April 2025 soll der Steg aufgelegt werden, weshalb die Gleise für den Zugverkehr einige Tage gesperrt werden müssen, so Howedank. Die restlichen Arbeiten könne man ohne Einschränkungen der Bahnlinie realisieren.

Kosten sind um mehr als eine Million Euro gestiegen

Die Kosten des Baus, die ursprünglich auf knapp 7,5 Millionen Euro angesetzt waren, erhöhen sich auf 8,8 Millionen Euro. Allerdings betont Stefan Powolny, dass die Querung zu 75 Prozent aus dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz-Programm (LGVFG) gefördert wird.

Diese finanzielle Unterstützung würde eine Erweiterung der Unterführung nicht bekommen, so der LGS-Geschäftsführer, weil nur der Steg für Barrierefreiheit im Sinne des Gesetzgebers schaffe.

Ganz zufrieden sind mit diesen Plänen allerdings längst nicht alle Mitglieder des Bauauschusses. Rudolf Kitzberger (Grüne) mahnte an, dass die Brücke bei der Einbringung einmal mit Baukosten von 3,5 Millionen Euro veranschlagt war. Diese Summe habe wesentlich zur Entscheidung für die Brücke beigetragen.

Zu spät für eine Alternative?

Er vermutet außerdem, dass die Kosten bis zur Fertigstellung der Brücke auf bis zu zehn Millionen Euro ansteigen könnten. Deshalb fragte er in die Runde: „Wollen wir diese Summe ausgeben für ein in Ellwangen höchst umstrittenes Projekt?“ Er forderte eine Prüfung eines möglichen Einbaus von Aufzügen bei der bestehenden Unterführung. „Das wäre deutlich günstiger“, so der Grünen-Gemeinderat.

SPD-Gemeinderat Joachim Zorn zeigte Verständnis für Kitzbergers Bedenken. Das Projekt nun aber infrage zu stellen, dafür sei es zu spät. Hans-Peter Krämer (Freie Wähler) schloss sich dieser Meinung an.

Stefan Powolny wies wiederholt darauf hin, dass in diesem Falle die großzügige Fördersumme vom Land entfallen würde. Außerdem äußerte er seine Bedenken, sollte die Entscheidung vertagt werden: „Wenn wir im Januar nicht ausschreiben, steht die Brücke zur LGS nicht.“

Entscheidung könnte bald fallen

CDU-Rat Armin Merz fragte nach einer möglichen Videoüberwachung in den Aufzügen der geplanten Querung. Diese würde seiner Meinung nach dabei helfen, das Bauwerk vor Vandalismus zu schützen.

Außerdem erkundigte er sich nach den jährlichen Unterhaltungskosten des Stegs. Stefan Powolny stellte klar, dass eine Überwachung mit Kameras vorbereitet werde. Eine Kostenschätzung für den Unterhalt liege nicht vor.

Die Entscheidung über die „Querung Bachgasse“ wird aller Voraussicht nach am 25. Januar in der nächsten Sitzung des Gemeinderats fallen.