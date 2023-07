Stadt ehrt Jungmusiker

Über 25 Jugendliche aus den Ellwanger Musikvereinen haben im Frühjahr die verschiedenen Prüfungen des Blasmusikverbandes erfolgreich bestanden. Bürgermeister Grab lobte alle jugendlichen Prüflinge für ihre Motivation und ihre Probenarbeit, aber auch für ihr Engagement in einem Musikverein. „Ihr seid alle Teamplayer“, sagte Grab, die nicht nur für den Verein sondern für die gesamte Gemeinschaft Wichtiges leisten.

Bei den sogenannten „D–Lehrgängen“, die in drei Stufen gestaffelt sind, müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vier Stücke aus einer Literaturliste vorbereiten. Dabei muss aus jeder Kategorie ein Stück enthalten sein. Bewertet werden die Tonleiter, rhythmische Genauigkeit, Phrasierungen, Artikulation, Tonbildung und weitere Details. Zusätzlich müssen sich die Teilnehmer mit der Musikgeschichte, Musiktheorie und Gehörbildung verfassen. In diesem Jahr waren es die Schülerinnen und Schüler der Musikvereine aus Rindelbach, Pfahlheim, Schrezheim und Rattstadt, die sie sich erfolgreich an den Lehrgängen in Bopfingen, auf der Kapfenburg und in der städtischen Musikschule beteiligt hatten.

Die Prüfungen haben bestanden: MV Schrezheim: D1 — Romy Riecker, Annkristin Schneider, Raphael Schulz; D2: Julian Vees, Lara Jäggle; MV Rindelbach: Daniel Humpf, Moritz Gruber, Christian Ilg, Regina Hägele, Ute Hauber, Reiner Gruber; MV Pfahlheim: Hannes Eiberger, Teresa Erhardt, Miriam Helmle, Elias Hildner, Felix Maierhöfer, Linus Sekler, Christina Ziegler, Lia–Lena Berie, Miriam Helmle , MV Rattstadt: Nele Burger und Julia Mettmann. Aber auch aus dem Wettbewerb „Jugend Musiziert“ gab es noch eine Preisverleihung nachzuholen: Dort konnte das Flötenquartett mit Sarah Begerow, Miriam Jenne, Franziska Köninger und Jasmin Wagner unter der Leitung von Gerhard Stepper einen 1. Preis gewinnen.