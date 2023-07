Eines der größten Drogen-Labore Deutschlands in Ellwangen aufgedeckt

Das Bundeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Ellwangen haben das nach eigenen Angaben größte Drogenlabor für Captagon in Deutschland ausgehoben. Das Drogenlabor war Anfang Juli in einer Autowerkstatt in Regensburg vom Rauschgift-Einsatzkommando des Landeskriminalamtes Bayern entdeckt worden.

(Foto: BKA/dpa )