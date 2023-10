St. Gertrudis als „Digitale Schule“ bestätigt

Bereits zum zweiten Mal in Folge wurde die Schule St. Gertrudis als „Digitale Schule“ ausgezeichnet und setzt so ihren Weg in der digitalen Bildung konsequent fort. Durch die Einrichtung von iPad-Klassen und die Verwendung speziell auf einzelne Fächer zugeschnittener Apps und Lernprogramme wird das digitale Profil der katholischen freien Schule weiter geschärft. Somit können informatische Inhalte verstärkt und fächerübergreifend in den Unterricht eingebracht werden. Dabei wurde auch das Team der IT-Lehrkräfte und Netzwerkverwalter deutlich erweitert.

„Durch die breite Aufstellung in diesem Bereich sind wir in der Lage, digitale und analoge Lernformen in einem ausgewogenen Verhältnis einzusetzen und somit auf die Herausforderungen der digitalen Arbeitswelt adäquat vorzubereiten“, so Monika Ruob vom Schulleitungsteam.

Die Auszeichnung wurde von Sandra Boser, Staatssekretärin im Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg und Stefan Küpper, Geschäftsführer Politik, Bildung und Arbeitsmarkt der Unternehmer Baden-Württemberg (UBW) vorgenommen. Für die wissenschaftlich basierte, verbandsneutrale und unabhängige Auszeichnung als „Digitale Schule“ müssen in einem Kriterienkatalog fünf Module nachgewiesen werden, die sich an die Strategie „Bildung in der digitalen Welt“ der Kultusministerkonferenz anlehnen. Die Ehrung der „Digitalen Schulen“ steht unter der Schirmherrschaft des Bundesministers für Digitales und Verkehr, Volker Wissing.