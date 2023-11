„Wenn mein Vater das geschafft hat, schaff’ ich das auch“ ‐ dieser Gedanke hat Jeremia Hirsch in den vergangenen zweieinhalb Jahren vorangetrieben, während er sich neben seinem Vollzeitjob als Malergeselle durch die Meisterausbildung gekämpft hat. „In meiner Familie arbeiten sehr viele im Handwerk, deswegen war es für mich immer naheliegend und auch ein Ansporn, beruflich auch etwas in dieser Richtung zu machen.“

Sein Ehrgeiz zahlt sich aus: Der 27-Jährige hat mit seiner herausragenden Leistung 470 andere Meisterschüler aus dem Gebiet der Handwerkskammer Ulm übertroffen und ist so zusammen mit der Gold- und Silberschmiedemeisterin Annalena Klompmaker und dem Werkstein- und Terrazzohersteller-Meister Fauzi Musliu als Bestmeister ausgezeichnet worden.

Als hochqualifizierte Fachkraft ‐ oder Bachelor Professional, wie es im internationalen Fachjargon heißt ‐ darf Hirsch nun unter anderem potenziellen Kunden Angebote machen, Rechnungen und Nachkalkulationen erstellen und die Lehrlinge ausbilden. Fähigkeiten, die ihn dazu qualifizieren, im Laufe seines weiteren Berufsweges möglicherweise selbst einmal einen Betrieb zu gründen oder zu übernehmen. Oder eben in seinem aktuellen Betrieb, dem Ellwanger Unternehmen „Volly“, das sich auf die Bereiche Werbetechnik, Maler- und Lackierarbeiten sowie Weihnachtsbeleuchtung spezialisiert hat, leitende Aufgaben zu übernehmen.

Dreimal in der Woche Abendschule, Onlineseminare sowie Präsenztermine in Ulm, und jede Menge Lernstoff zur Vorbereitung auf die Prüfungen ‐ für den jungen Mann eine große Zusatzbelastung neben seinem täglichen Arbeitspensum bei „Volly“. „Zu zweit fällt einem der Meister deutlich leichter, da kann man sich gegenseitig gut unterstützen und motivieren“, sagt Hirsch rückblickend über die Ausbildungszeit

Denn auch sein späterer Arbeitskollege, Holger Gallow, ließ sich in diesem Zeitraum auf eigenen Wunsch zum Meister ausbilden, sodass die beiden ihre Weiterbildung gemeinsam absolvieren konnten. Für den 41-Jährigen ging mit erfolgreichem Bestehen der Meisterprüfung ‐ ebenfalls als einer der Besten der Kreisinnung ‐ ein Traum in Erfüllung.

Bereits 1998 hatte er seine Gesellenprüfung im Maler- und Lackiererhandwerk abgelegt und danach in verschiedenen Betrieben im Ostalbkreis gearbeitet. Mehrmals sei ihm dieser Zeit eine Ausbildung zum Meister in Aussicht gestellt worden, nie aber folgten aus den Worten auch Taten. „Vor drei Jahren hab’ ich dann beschlossen, ich mach’ den Meister jetzt auf eigene Faust“, so Gallow. „Wenn man irgendwann an einen Punkt kommt, an dem man so viel Berufserfahrung gesammelt hat und dabei im Kontakt mit unterschiedlichsten Kunden war, dann gibt es nur noch den Schritt nach vorn. Man möchte weiter vorankommen, die Arbeit als Geselle reichte einem dann nicht mehr.“ Mit dem Ellwanger Unternehmen hat er schließlich einen Partner gefunden, der ihm die Ausbildung in Teilzeit ermöglicht. „Wir freuen uns über jeden Lehrling, jeden fertigen Gesellen und über jeden Meister, der unseren Betrieb unterstützt“, sagt Geschäftsführer Oliver Zeller dazu.

Als Ausbilder bei Volly legen sowohl Gallow als auch Hirsch viel wert auf ein gutes Verhältnis zu den Lehrlingen. „Man möchte für die Auszubildenden da sein, sie unterstützen, einfach einen guten Bezug zu ihnen haben. Da rührt auch der Meister dem Geselle mal die Farbe an oder steigt mit aufs Gerüst“, so Gallow. Den Fachkräftemangel werde man aus seiner Sicht nur mit guter Förderung und Wertschätzung in den Griff bekommen ‐ angefangen bei den Jüngsten im Betrieb. „Ein Pferd, das zieht, hält man nicht klein“, ist er aus eigener Erfahrung überzeugt.

Ihm sei es wichtig, die Begeisterung für seinen Beruf auch an kommende Handwerker-Generationen weiterzugeben. Denn er selbst kann sich keine schönere Art des Broterwerbs vorstellen: „Für mich ist das Schönste, im Sommer bei 30 Grad, hoch oben über dem Boden, einen Giebel zu streichen. Man kann nach dem Arbeitstag direkt sehen, was man geschafft hat und die Leute sind immer wieder unglaublich dankbar dafür. Da leuchten die Augen richtig, wenn aus etwas Altem wieder etwas Schönes, Neues entstanden ist.“

Hirsch schätzt dagegen vor allem die Abwechslung in seinem Arbeitsalltag: „Der Malerberuf ist total facettenreich und es wird nie langweilig. Es ist einfach schön, wenn die Leute Wünsche haben und man sein Bestmöglichstes tun kann, um ihnen diese zu erfüllen.“