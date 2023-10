Spengler rast zum Klassensieg

Das Saisonfinale der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) ist für den Ellwanger Motorsportler Florian Spengler die Rückkehr aus einer längeren Pause und das erste Rennen 2023 gewesen.

Bereits im Qualifying konnte das Fahrerduo um Spengler mit seinem langjährigen Partner Markus Winkelhock überzeugen. Mit dem Audi R8 LMS GT3 konnten sie in ihrer Pro-Am-Klasse einen guten dritten Startplatz herausfahren, was den siebten Gesamtrang bedeutete.

Beim Start geriet Spengler in ein hartes Gefecht mit einigen Kontrahenten, in deren Folge der Car-Collection-Pilot eine Strafe in Form einer Penalty Lap (Strafrunde) absitzen musste. Im weiteren Verlauf spulten beide Fahrer ein blitzsauberes Rennen mit Top-Rundenzeiten ab und konnten bei sehr guten Wetterbedingungen wieder bis in die Spitze der Klasse vordringen.

Am Ende fuhren Spengler und Winkelhock mit deutlichem Vorsprung von über vier Minuten auf den Zweitplatzierten den Klassensieg nach Hause. In der Gesamtwertung erreichten sie damit den guten fünften Rang und lagen so vor zahlreichen deutlich höher eingeschätzten Pro-Autos.