So klangvoll der Name, so großartig die Band: Spektakulatius. Es gibt sie seit 19 Jahren, und sie gehört zum Advent wie sanfter Kerzenschimmer, selbstgebackene Plätzchen und leuchtend rote Weihnachtssterne. Auch in diesem Jahr ist die Ostalb-Weihnachtsband wieder unterwegs in der Region und die Show so unwiderstehlich wie eh und je.

Musik jenseits von Kitsch und Rührseligkeit

Der Mix von Rock, Pop, Swing, Jazz und Blues, garniert mit einem Hauch Besinnlichkeit, fasziniert mit maßgeschneiderten Arrangements und ist jenseits kitschiger Rührseligkeit und neckischem Klingeling süffig wie Glühwein.

In der ausverkauften evangelischen Stadtkirche in Ellwangen gastierte die Band zum zweiten Mal, diesmal zum Auftakt der Show und zum Abschluss des Weihnachtsmarkts. Veranstalter waren erneut die Freunde der Ellwanger Gymnasien, deren Vorsitzende Uschi Jordan das Publikum zu einem vorweihnachtlichen Event der Spitzenklasse begrüßte.

Erstklassige Vocals mit einzigartigem Sound

Spektakulatius: Das sind Christian Bolz an Saxofon, Klarinette und Gitarre, Markus Braun am Bass, Thomas Göhringer an den Drums und Martin Sörös am Piano.

Für erstklassige Vocals stehen Aysun Idrizi, Martina Fritz, Ralf Meiser und Christian Steiner, der auch mit Akkordeon und Gitarre zu hören war und mit Bolz und Braun alten und neuen Weihnachtsliedern jenen einzigartigen Sound verpasst, der das Publikum regelmäßig jubelnd von den Sitzen holt. Purpurne Lichtkaskaden gehören dazu und ließen schon vor Beginn erahnen, dass dieses Konzert anders sein würde als in der Stadtkirche gewohnt, auch wenn der Opener „Gloria in excelsis deo“ sich zunächst fast klassisch gab, um dann in einem bombastischen Finale zu enden.

Band besingt mit „Go tell it on the Mountain“ den Schönenberg

Das Spiritual „Go tell it on the Mountain“ widmete die Band dem Schönenberg. Ronan Keatings „Winter Song“ vereinte die fantastischen Stimmen von Martina Fritz und Aysun Idrizi, während Ralf Meiser das Kinderlied „Sind die Lichter angezündet“ mit dem Refrain „Überall soll Freude sein“ zum Dahinschmelzen schön und schmissig sang.

Die fünf jungen „Spektakulatius Horns“ (mit langem o) taten ein Übriges. Einem meditativen Klezmer-Intermezzo folgte der von Aysun Idrizi wunderbar gefühlvoll interpretierte Mark-Lowry-Song „Mary did you know.“

Dass diese besondere Band auch a cappella kann, stellte sie ausgerechnet mit Whams poppigem Ohrwurm „Last Christmas“ unter Beweis. Der Weihnachts-Rock’n’roll à la Spektakulatius gab sich cool und gefühlvoll zugleich, und Jamie Cullums Song „How do you fly“ sorgte für Gänsehaut.

Dieser neue Song hat Einzug ins Repertoire gefunden

19 Jahre Spektakulatius. Das waren bisher 63 Songs im Programm. Jetzt sind es 64, denn „Just another Christmas Song“ ist neu im Repertoire und passt bestens dazu. Christian Steiner widmete das altbekannte „Driving home for Christmas“ einem Biber namens Justin (wie könnte es auch anders sein), Thomas Göhringer gab sich mit „Es schneielet“ herzhaft schwäbisch bodenständig. Aysun Idrizi brillierte mit „Love is born“, und Ralf Meiser, der Mann mit der sagenhaften Stimme, hatte einmal mehr einen starken Auftritt mit „The Power of Love.“

Der adventliche Choral „Es kommt ein Schiff geladen“ im Spektakulatius-Sound und „Feliz Navidad“ rundeten das mehr als zweistündige Programm ab, das auch unnachgiebige Weihnachtsmuffel garantiert auf Touren brachte. Dem Finale mit John Lennons „War is over“ folgten nicht enden wollender Beifall, Standing Ovations und ein Medley der schönsten Weihnachtslieder als Zugabe. Alle Jahre wieder im Advent: Spektakulatius. Unbedingt.

Lust auf ein Hauskonzert im Advent 2024?

Wer möchte, kann sich auf der Homepage www.spektakulatius.de für ein Hauskonzert im Advent 2024 bewerben. Zum 20-jährigen Jubiläum und zum Dank für ihre Treue kommt die Band zu ihren Fans ins Wohnzimmer oder die Waschküche und gibt dort ein Konzert. Und hofft auf Verpflegung: „Ein Veschper wär scho schee.“ Na klar. Weitere Termine finden sich auf der Homepage.