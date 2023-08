Spannende Architektur und klassische Musik

Immer am zweiten Sonntag im September findet nunmehr seit 30 Jahren der bundesweite „Tag des offenen Denkmals“ statt. Unter dem diesjährigen Motto „Talent — Monument“ hat das Ortskuratorium Ellwangen der Deutschen Stiftung Denkmalsschutz in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt und dem Stadtbauamt der Stadt Ellwangen ein Programm rund um die Ellwanger Stadtgeschichte für diesen Tag zusammengestellt. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Zusammen mit Ortsvorsteher Wolfgang Seckler stellt Architekt Arne Wetteskind am 10. September um 10.30 Uhr das ehemalige Rote Schulhaus in Pfahlheim vor. Im 1902 errichteten Gebäude ist heute der städtische Kindergarten untergebracht. Das alte Schulhaus wurde im zeittypischen Baukastensystem geplant. Treffpunkt für die Besichtigung ist am Roten Schulhaus, Kleinfeldle 3 in Pfahlheim

Auch beim Ellwanger Bahnhof handelt es sich um eine standardisierte Architektur. 1866 wurde das stattliche Empfangsgebäude seiner Bestimmung übergeben und setzte neue Akzente für die städtebauliche Entwicklung nördlich der Altstadt. In zwei Führungen um 14 und 15.30 Uhr wird der ehemalige Leiter des Stadtbauamts, Siegfried Leidenberger, sowohl das historische Bahnhofsgebäude als auch den 1951 als Abfertigungshalle für US–Militärangehörige errichteten Anbau an der Südseite vorstellen. Treffpunkt ist am Bahnhof, Bahnhofstrasse 7.

Stadtarchivar Christoph Remmele geht in einer Führung ab 16 Uhr auf die Entstehung des Ellwanger Ehrenhofes ein. Während jeweils kurz nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg überall im Umland Denkmale für die Gefallenen entstanden, zog die Stadt Ellwangen erst später nach. Schließlich wurde am Volkstrauertag 1956 beim Friedhof St. Wolfgang ein Denkmal für die Gefallenen beider Weltkriege eingeweiht. Im Anschluss gegen 16.45 Uhr besteht die Möglichkeit zur Teilnahme an einer Friedhofsführung mit Hannes Widmann, bei der ausgewählte Grabdenkmäler im Mittelpunkt stehen. Treffpunkt ist der Friedhof St. Wolfgang, Friedhofstrasse 2 in Ellwangen.

Das Alamannenmuseum bietet am Tag des offenen Denkmals um 15 Uhr eine Sonderführung an. Bei Bedarf ist eine zweite Führung für 15.45 Uhr vorgesehen. Treffpunkt ist das Alamannenmuseum, Hallerstrasse 9.

Um 17 Uhr erklingen im ehemaligen Thronsaal des Schlosses (heute Schlossmuseum Ellwangen) Instrumente des Ellwanger Geigenbauers Benedict Wagner (1704—1794). Unter der Leitung von Ulrich Widdermann führt das Ellwanger Kammerensemble Werke für zwei bis vier Streicher von Mozart, Telemann, Haydn und weiteren Komponisten auf. Das Konzert findet als Kooperation der Städtischen Musikschule mit dem Geschichts– und Altertumsverein statt. Treffpunkt ist das Schlossmuseum Ellwangen.

Die Pfahlheimer Bauernstube ist anlässlich des Tags des offenen Denkmals von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Das Museum befindet sich in der Kastellstrasse 8 in Ellwangen–Pfahlheim.